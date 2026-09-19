Rugsėjo 19-oji Klaipėdoje

Šventė. Šiandien 10 val. „Solorina“ atstovybėje (Tilžės g. 62) vyks Didžiosios „Toyota“ elektromobilių bandymų savaitės renginys – Šeimos diena. Jos metu bus galima išvysti bonsų meno Lietuvoje pradininko Kęstučio Ptakausko kolekciją ir daugiau sužinoti apie šio meno puoselėjimą. Lankytojai taip pat galės išbandyti japonų kaligrafiją kartu su Japonų kaligrafijos ir tapybos studija „Hikari“. Renginyje dalyvaus ir japonų šunų veislynas „Akitanija“ – jo veisėja Laura papasakos apie šiuos išskirtinius šunis ir jų veislės ypatumus.
Ekskursija. Šiandien 11 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) vyks ekskursija „Dekoduota atmintis. Išskirtinės istorijos“. Dalyviai išgirs tris istorijas iš muziejaus kiemelio lauko parodos: apie kadaise padangę raižiusius „cepelinus“, Juodkrantėje kurtą verslo imperiją ir klaipėdiečiu tapusio Adamo Vorbecko bei jo šeimos gyvenimą. Ekskursiją ves gidė Diana Našutinskaitė-Zakarienė, išankstinė registracija nereikalinga.
Atidarymas. Šiandien 16.30 val. Klaipėdos dramos teatre (Teatro g. 2) vyks parodos „Portalai’26“ atidarymas. Vilniaus dailės akademijos scenografijos programos studentai pristatys bakalauro baigiamuosius darbus – scenovaizdžių maketus, kostiumų eskizus ir instaliacinius projektus.
Koncertas. Šiandien 19 val. Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks Latvijos ir Lietuvos chorų koncertas, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė aštuonios moterys, joms gimė septynios mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Nina Vorsul ir Laima Žilinskienė. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojami du mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
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