Rugsėjo 21-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Šiandien 10 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) būsimi ir esami tėvai kviečiami į keturių praktinių savitarpio paramos grupės susitikimų ciklą su psichologe Jolanta Kundrotiene. bus kalbama apie kasdienius tėvystės iššūkius, dalinamasi patirtimis ir ieškoma sprendimų kartu.
Konsultacija. Šiandien nuo 10 iki 13 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) teikiamos individualios konsultacijos kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimais su IT specialistu.
Seansai. Šiandien 15, 15.30, 16 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės filmo „VR‘Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Registracija – internetu. Vienu metu gali dalyvauti penki žmonės.
Pranešimas. Šiandien 15 val. S. Dacho namuose (Jūros g. 7) prof. Ruth Leiserowitz skaitys pranešimą „Vilkiukai ir vokiečių-lietuvių santykiai“.
Pristatymas. Šiandien 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Jurgitos Noreikienės knygos „Ragana Freda“ pristatymas, iš renginių ciklo „Lietuviška knyga – ar jau skaitei?“
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Dmitrij Kozlov. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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