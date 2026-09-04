Rugsėjo 4-oji Klaipėdoje

Filmas. Šiandien 17 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje bus rodomas dokumentinis filmas „Istorija. Dygsneliai dėl samių žemės“ apie samių menininkę ir aktyvistę Brittą Marakatt-Labbą. Filme pasakojama apie jos kūrybą, samių kultūrą, diskriminaciją, kolonializmo palikimą ir klimato kaitos keliamus iššūkius – jį pristatys Švedijos garbės konsulė Klaipėdoje Vaida Vaičaitienė. Filmas bus rodomas švedų kalba su lietuviškais subtitrais.
Parodos. Šiandien 17.30 val. KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) atidaromos dvi parodos. Jelenos Škulis „Laisvės grandinės, ryšių laidai“ audimą, siuvinėjimą ir rankdarbius perkelia į šiuolaikinio meno lauką. Lino Kaziulionio parodoje „Įrodymai“ pristatomi skirtingų laikotarpių ir kūrybinių ciklų darbai, kuriuos sieja menininko domėjimasis žmogaus santykiu su informacija, jos kuriamais pasakojimais ir tikrovės bei fikcijos atskyrimu. Abi parodos veiks iki rugsėjo 27 d.
Joga. Sekmadienį 12 val. Prano Domšaičio galerijoje vyks jogos užsiėmimas. Jis skirtas įvairaus amžiaus žmonėms, pradedantiesiems ir jau praktikuojantiems. Lauke, ant pievelės vyksiantis užsiėmimas, esant prastam orui, pagal galimybes bus perkeltas į muziejų. Jogos instruktorė Brigita kvies stiprinti ir ištempti kūną, gerinti balansą, taisyklingai kvėpuoti. Dalyvių prašoma atsinešti kilimėlius.
Naujagimiai. Per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, kurioms gimė trys mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls 10 velionių. Tarp jų – Akvelina Deimontienė. Nuoširdi užuojauta šios mirusiosios artimiesiems. Kitų velionių pavardės neskelbiamos.
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