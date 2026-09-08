Rugsėjo 8-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Rytoj 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas su Prevencijos skyriaus pareigūnais. Šių susitikimų, kurie vyks kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį, metu klaipėdiečiai galės užduoti pareigūnams dominančius klausimus.
Vakaras. Rytoj 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Arvydo Daškaus atminimo vakaras „Nuo kūrybos iki sielos“. Rašytojas publikavo daugiau nei dešimt knygų, pagal jo pjeses buvo pastatyti trys spektakliai, savo eiles jis mėgo interpretuoti dainuojamosios poezijos būdu. Muzikinį foną kurs Linas Švirinas. Renginio vedėja – Daiva Janavičienė.
Atidarymas. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Nišinėje galerijoje bus atidaroma savamokslio tapytojo Petro Rutės (1934– 2016) paroda „O man tas pats“. Svarbią vietą šio menininko kūryboje užima lietuvių tautos mitologija, krikščioniškoji religija, rytietiški motyvai.
Dirbtuvės. Ketvirtadienį 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Vaikų ir jaunimo bibliotekoje vyks kūrybinės dirbtuvės „Tapybos palėpė“ vaikams. Užsiėmimų datos: rugsėjo 10, 17, 24 dienomis. Reikalinga registracija elektroniniu paštu [email protected] (iki kiekvieno užsiėmimo trečiadienio 12 val.).
Peržiūra. Ketvirtadienį 15, 15.30, 16, 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Dalyvavimas – nemokamas. Trukmė – 20 min.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas – Alvydas Silkauskas. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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