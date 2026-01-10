Sausio 10-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Sausio 12 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) pirmajame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Dalyvio mokestis už priemones – 5 Eur (senjorams ir neįgaliesiems – 2,5 Eur).
Susitikimas. Sausio 14 d. 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) Prevencijos skyriaus pareigūnai kviečia bendruomenės narius užsukti ir pasikonsultuoti aktualiais klausimais. Susitikimai vyksta kas antrą mėnesio trečiadienį.
Paroda I. Sausio 14 d. 16 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) atidaroma Vilniaus dailės akademijos (VDA) Klaipėdos fakulteto grafinio dizaino studijų programos studentų darbų paroda „Knyga kitaip“. Parodos eksponavimo laikas – iki sausio 31 d. Parodos kuratorius – VDA Klaipėdos fakulteto dekanas Martynas Lapas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, tarp jų – Leonid Bogačiov. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų amžinojo poilsio atguls Bernardas Julijus Plokštys. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos jų giminaičių valia.
