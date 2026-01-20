Sausio 20-oji Klaipėdoje

Vakaronė. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81) vyks vakaronė „Metų ratu“. Joje pasirodys senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“ (vad. Irena Toliušienė, šokių mokytoja Ona Jakienė), Bendruomenės namų vokalinis ansamblis „Laiko spalvos“ (vad. Natalija Taurinskienė), „Vyturio“ progimnazijos tradicinių kanklių ansamblis (vad. Alma Žukienė).
Dirbtuvės I. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks kūrybinio piešimo dirbtuvės „Grožio linija“. Užsiėmimą ves Klaipėdos technologijų mokymo centro profesijos mokytojas Tadas Dromantas. Priemones suteiks organizatoriai.
Dirbtuvės II. Rytoj, sausio 21 d., 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks kūrybinės dirbtuvės „Kaip skaityti emocijas iš paveikslėlių?“. Būtina registracija el. p. [email protected] arba tel. +370 46 341 726.
Peržiūra. Sausio 22 d. 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks filmo „Antropocenas: žmogaus epocha“ peržiūra.
Klubas. Sausio 22 d. 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Vydūno klubo susitikimas-diskusija „Kaip tapti saulėtu žmogumi?“. Dalyvaus Vydūno klubo pirmininkė ir organizatorė Sigutė Augutienė.
Pristatymas. Sausio 22 d. 17.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks Dovilės Šipelienės knygos „Dovana sau“ pristatymas.
Edukacija. Sausio 22 d. 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks popieriaus lankstymo edukacija. Užsiėmimo metu mokysitės sudėtingo lankstymo būdo, reikalaujančio atidumo ir kantrybės. Užsiėmimo lektorė – Asta Dževečkienė. Užsiėmimas nemokamas. Reikalinga registracija tel. +370 46 346 301.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls keturi velioniai. Jų pavardės neskelbiamos.
