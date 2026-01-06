Sausio 6-oji Klaipėdoje

Vakaras. Šiandien 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g.10) vyks tradicinių giedojimų vakaras „Trūbomis trūbykime, giesmeles giedokime“. Trijų Karalių švente baigsis džiugus Kalėdų šventimas. Vakare skambės melodingos Kalėdų giesmės, kurias kvies kartu giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. V. Budreckis). Liaudiškas dainas ves ir jų prasmę pristatys doc. Rūta Vildžiūnienė kartu su Tradicinių dainų klubu. Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Paskaita. Rytoj, sausio 7 d., 18 val., Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks dar viena paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Dr. Dainius Elertas kalbės tema „Durbės mūšio dalyvio žemiškieji ir dangiškieji giminės“. Tyrimo gija ves nuo 1260 m. liepos 13-osios Kurše vykusio Durbės mūšio lauko į XIII–XV amžiaus Švediją. Bus atskleista, kaip keliose Švedijos giminėse persipynė skirtingi šventumo keliai ir žemiškos aistros, koks ryšys sieja mūsų istoriją su Europos globėja šv. Brigita Švede. Paskaitos įrašas vėliau bus skelbiamas svetainėje „Klaipėda gyvai“.
Susitikimas. Sausio 8 d. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Tema – „Palinkėsiu tau“. Į Kūrybinio rašymo studiją kviečiami ateiti visi, kuriems patinka rašyti, klausytis kitų kūrybos, diskutuoti apie ją. Ir visai nesvarbu, jei niekada iki šiol nesilankėte ar neketinate būti nuolatiniu šių susitikimų dalyviu. Atsineškite savo užrašus, mintis ar tiesiog gerą nuotaiką.
Paroda. Iki sausio 10 d. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) eksponuojama Sigito Kaminsko ir Aijos Zagarinos (Latvija) studentų-floristų kalėdinių floristikos darbų paroda.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė dvi mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami devyni mirusieji, tarp jų – Eugenija Rūta Alisienė. Nuoširdžiai užuojaučiame šios velionės artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos jų giminaičių valia.
Naujausi komentarai