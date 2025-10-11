Spalio 11-oji Klaipėdoje

Rytmetys. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje (antrame aukšte) vyks šeimų rytmetys „Bum! Pasaka“. Užsiėmimo metu bus skaitoma knygutė „Lukas ir Tukas“. Būtina išankstinė registracija e. paštu [email protected].
Šachmatai. Šiandien nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanjonai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Kursai. Rytoj, sekmadienį, Miesto bažnyčioje (Smilčių g. 5) vyks nemokami Alfa kursai. Tai 12 savaičių kelionė, kurioje neformalioje aplinkoje nagrinėsite svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Laukia vaizdo įrašai, gyvos diskusijos. Kursai nemokami ir skirti visiems – netikintiems, abejojantiems, tikintiems.
Dirbtuvės. Pirmadienį 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos ekspozicinėje erdvėje vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“.
Susitikimas. Antradienį 17 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks susitikimas su rašytoja, poezijos terapeute prof. dr. Jūrate Sučylaite.
Ekskursija. Kitą savaitę, spalio 16 d., 14 val. Laikrodžių muziejuje vyks ekskursija „Senieji meistrai iš Ukrainos muziejų. Lvivo nacionalinė Boryso Voznyckio dailės galerija“. Antrasis užsiėmimas – tai ekskursija, kviečianti pažinti Ukrainos kultūros paveldą. Lankytojų laukia pažintis su senaisiais Europos dailės meistrais iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio dailės galerijos, jų darbų stebėjimas, analizė ir interpretacija.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Iki spalio 24 d. pratybų kariniai veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė viena moteris, jai gimė berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Sekmadienį Lėbartų kapinėse taip pat bus laidojami penki mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai