Spalio 14-oji Klaipėdoje

Filmas. Šiandien 12 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo (Tilžės g. 11), Kalnupės (Kalnupės g. 13) ir „Karlskronos“ (Laukininkų g. 50) padaliniuose vyks seansas ir edukacija, 6–7 klasių moksleiviams bus rodomas filmas „Merginos neverkia“ (rež. Sigrid Klausmann, Lina Lužytė, 1 val. 29 min.). Filmo peržiūra yra tarptautinio dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“, vykstančio spalio 7–26 d., dalis. Visus šio festivalio filmus nemokamai bibliotekos darbo metu galima žiūrėti Jaunimo (Tilžės g. 9), Pempininkų (Taikos pr. 81A), Kalnupės (Kalnupės g. 13), Vingio (Vingio g. 11), Debreceno (Debreceno g. 22), „Karlskronos“ (Laukininkų g. 50) ir Meno (J. Janonio g. 9) padaliniuose.
Mokymai. Šiandien 15 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks mokymai „Skaitmeniniai įgūdžiai: viešosios e. paslaugos kasdienai“. Mokymų trukmė – 12 akademinių valandų. Dalyviai galės pasirinkti visus mokymų užsiėmimus lankyti bibliotekoje arba rinktis mišrų formatą (bibliotekoje ir nuotoliniu būdu). Registruotis šiais būdais: el. paštu: [email protected], tel.: 046346301.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks susitikimas su rašytoja, poezijos terapeute prof. dr. Jūrate Sučylaite.
Edukacija. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) kulinarinis klubas „Kartu – skanu“ kvies senjorus į edukaciją „Ant medinės lentelės“. Jos metu bus kalbama apie maisto nešvaistymą, tvarias gaminimo galimybes. Renginys iš ciklo „Kartu – skanu“. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727.
Klubas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje vyks pirmas Italų kalbos klubo susitikimas. Klubas atviras visiems – nesvarbu, ar tik pradedate mokytis, ar jau drąsiai kalbate itališkai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė mergaitė ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Galina Šarlaj, Regina Irma Umbrazaitė. Nuoširdžiai užjaučiame šių velionių artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
