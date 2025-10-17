Spalio 17-oji Klaipėdoje

Seminaras. Spalio 20 d., pirmadienį, 15 val. Klaipėdos kultūros fabrike vyks verslumo seminaras „SEO. Kaip atsidurti tarp AI atsakymų?“. Seminarą ves SEO specialistas Simonas Naudžius.
Filmai. Spalio 21 d., antradienį, 12 val. Pempininkų (Taikos pr. 81A) ir „Karlskronos“ (Laukininkų g. 50) padaliniuose du trumpametražius filmus palydės edukacija 3–4 klasių vaikams. Pirmasis filmas – „Roko ir Noja“ (rež. Nadia Shah, 15 min.), antrasis – „Enzo pyksta“ (rež. Nicky Maas, 15 min.).
Užsiėmimas. Spalio 21 d. 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ (Kauno g. 49) padalinyje vyks baigiamasis biblioterapijos užsiėmimas senjorams „Skrenda per žemę laiškai...“. Programoje – jauki popietė su bendraminčiais, puodelis arbatos ir pyrago gabalėlis, laiškų ir humoreskų skaitovai, muzika.
Renginys. Spalio 21 d. 14 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) vyks prevencinis renginys jaunimui „Pokalbiai apie..“ su komanda „Būrys“. Tai gyvas renginys jaunimui, kuriame bus kalbama atvirai ir be pamokslų. Grupių registracija tel. +370 463 14 728.
Paskaita. Spalio 21 d. 15 val. I. Kanto bibliotekos padaliniuose vyks paskaita nuotoliniu būdu „Apsinuodijimų vaistais ir buitine chemija rizika ir prevencija“. Paskaitoje sužinosite, kaip atpažinti pagrindinius apsinuodijimų simptomus ir padėti tiek sau, tiek savo artimui. Pranešimą skaitys ir į klausimus atsakys Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus gydytojas toksikologas Linas Zdanavičius.
Klubas. Spalio 21 d. 17 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje vyks jaunimui nuo 14 metų skirtas kūrybinės veiklos klubo, pavadinimu „Canva klubas“, užsiėmimas. Jame dalyviai išmoks naudotis viena populiariausių grafinio dizaino programų, kurti plakatus, socialinių tinklų vizualus ir kitus kūrinius. Susitikimai vyks kas antrą antradienį. Registracija tel. +370 46 314728.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Iki spalio 24 d. pratybų kariniai veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai