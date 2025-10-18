Spalio 18-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 11 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės bibliotekoje (Molo g. 60) vyks patirtinė paskaita „Kas „graužia“ pakrantes – gamta ar mes patys?“. Ją ves Jūrų tyrimų instituto mokslininkė prof. dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė. Po trumpos paskaitos prasidės ekskursija-ekspedicija pajūriu nuo bibliotekos iki šiaurinio molo.
Pristatymas. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks knygos „Mano vaikas valgo viską“ pristatymas ir pokalbis su Egle Juzumas.
Paroda. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Irenos Kačenauskaitės litografijų parodos „Žemė yra laivas, ne namai“ atidarymas. Smuikuos E. Balsio menų gimnazijos mokytoja Saulutė Domarkienė.
Šachmatai. Šiandien nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Filmas. Šiandien 16 val. kino teatre „Arlekinas“ (Bangų g. 5A) vyks dokumentinio filmo „Veiviržėnų Šv. Marijos Magdalenos atlaidai“ peržiūra.
Premija. Šiandien 14 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje (Grafų Tiškevičių alėja 1) vyks išskirtinis kultūros įvykis – pirmą kartą bus įteikta Rolando Rastausko vardo kasmetinė literatūrinė premija. Tai naujas sumanymas, kuriuo Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos rašytojų sąjunga pagerbia rašytojo, poeto, dramaturgo, eseisto, Palangos šviesuolio R. Rastausko (1954–2024) atminimą.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Iki spalio 24 d. pratybų veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė 8 moterys, gimė 6 mergaitės ir 2 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 5 mirusieji, čia bus laidojamas Grigorij Popov. Joniškės kapinėse sekmadienį vyks vienerios laidotuvės, Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, čia amžino poilsio atguls Aldona Petrulienė. Nuoširdžiai užjaučiame šių velionių artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos jų artimųjų valia.
