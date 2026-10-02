Spalio 2-oji Klaipėdoje

Mugė. Šiandien ir rytoj nuo 9 iki 17 val. Naujajame turguje (Taikos pr. 80) vyks Derliaus mugė. Joje lankytojų lauks tautodailininkų, amatininkų, dizainerių ir kūrėjų prekės, sodinukų ir augalų prekybininkai, rankų darbo dirbiniai, sūriai, rūkyti gaminiai, uogienės, medus, gira, pyragai ir kitos gėrybės.
Šventė. Šiandien 11 val. Gargžduose (Klaipėdos g. 2) vyks Policijos ir visuomenės šventė. Programoje: policijos kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymas, bendruomenės pareigūnų loterijos, žaidimai ir prizai, kriminalistinių tyrimų ekspertų ekspozicija, policijos automobiliai, motociklai, keturračiai.
Koncertas. Šiandien, minint 225-ąsias Motiejaus Kazimiero Valančiaus gimimo metines, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4) 19 val. vyks koncertas, kuriame dalyvaus Lukas Butkus, Dovydas Baltrimavičius ir Deividas Kukta. Koncertą papildys vaizdo menininko ir režisieriaus Kristijono Dirsės vizualinė dramaturgija, o apie „Kantičkų“ istoriją, jų vietą lietuvių religinėje kultūroje ir giedojimo tradiciją pasakos kunigas prof. dr. Saulius Stumbra.
Šokiai. Rytoj 12 val. aikštelėje prie Žvejų rūmų (Taikos pr. 70) vyks judumo akcija „Šokantis ruduo“. Į jį kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką.
Renginys. Rytoj nuo 12 iki 17 val. Klaipėdos universiteto aikštėje (Herkaus Manto g. 84) vyks motociklų sezono uždarymo renginys. 15 val. uostamiesčio gatvėse vyks didysis paradas, o 16 val. – motociklininkų kolonos sugrįžimas į aikštę ir organizatorių sveikinimai.
Festivalis. Rytoj 15 val. Gargždų kultūros centre (Klaipėdos g. 15) griaudės Armonikos festivalis „Armoniką tik paėmiau“. Vedėjos – Rūta Vildžiūnienė ir Virgina Asnauskienė.
Pokalbis. Rytoj 16.30 val. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) vyks pokalbis „Kas lemia savitą baroko muzikos skambesį?“. Dalyvaus operos muzikos vadovas ir dirigentas Rodrigo Calveyra, operos „Julijus Cezaris“ pagrindinio vaidmens atlikėjas Christopheris Lowrey, Sesto vaidmenį kurianti solistė Renata Dubinskaitė. Nors renginys nemokamas, reikalinga rezervacija internetu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė trys mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Žaneta Zdobaitė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojami du mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai