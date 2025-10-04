Spalio 4-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Šiandien 11 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Klaipėdos kūrėjų klubo susitikimas.
Šachmatai. Šiandien nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanjonai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Kursai. Rytoj, sekmadienį, Miesto bažnyčioje (Smilčių g. 5) vyks nemokami Alfa kursai. Tai 12 savaičių kelionė, kurioje neformalioje aplinkoje nagrinėsite svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Laukia vaizdo įrašai, gyvos diskusijos. Kursai nemokami ir skirti visiems – netikintiems, abejojantiems, tikintiems.
Edukacija. Pirmadienį 14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks edukacija senjorams „Makramė mazgų džiaugsmas“ su edukatore Živile Mali. Makramė – tai dekoratyvinių mazgų technika (mazgų rišimas). Renginys iš ciklo „Kūrybinės gijos“. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 346 301.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Jos prasidės spalio 6 d. ir tęsis iki spalio 24 d. Pratybų kariniai veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos. Pirmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojamas Stanislav Koševoj. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius.
