Spalio 7-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas I. Šiandien 14 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks pažintinis užsiėmimas „Simonaitytės pėdsakais“. Dalyviai keliaus po bibliotekos erdves ir atras jose esančius kultūros bei gamtos paveldo objektus. Po to vyks kūrybinis užsiėmimas, kurio metu dalyviai kurs koliažą. Registracija telefonu (0 46) 412 531.
Užsiėmimas II. Šiandien 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks biblioterapijos užsiėmimas senjorams „Noriu sukurti simfoniją iš ...“. Užsiėmimas skirtas M. K. Čiurlionio kūrybai: žodžio, garso ir vaizdo sintezė. Renginys iš ciklo „Biblioterapijos užsiėmimai senjorams“. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727. Užsiėmime dalyvauja tik užsiregistravę senjorai.
Ekskursija. Spalio 9 d., ketvirtadienį, 14 val. Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) vyks ekskursija „Laikrodžių konstrukcijų istorija ir formų raida nuo renesanso stiliaus iki moderno“. Pirmojo užsiėmimo metu dalyviai kviečiami susipažinti vieni su kitais ir pasinerti į laikrodžių konstrukcijų istoriją bei formų raidą nuo renesanso iki moderno. Ekskursijos metu bus nagrinėjami įvairūs meno laikotarpiai, apžvelgiami skirtingų stilių laikrodžiai bei pristatomi jų veikimo principai. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registruotis tel. (0 46) 410 417 arba e. paštu [email protected].
Paskaita. Spalio 9 d. 18 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks paskaita „Ar gali bankai kolekcionuoti?“. Nacionalinės dailės galerijos vyr. kuratorius Ernestas Parulskis pristatys institucinio kolekcionavimo tradicijas ir atskleis, kokią vietą šiame procese užima bankai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai