Spalio 8-oji Klaipėdoje

Filmas I. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės (Kalnupės g. 13) ir Vingio (Vingio g. 11) padaliniuose vyks filmo „Prezidentė“ peržiūra, po kurio vyks virtualus pokalbis su politike Ingrida Šimonyte. Filmo peržiūra yra tarptautinio dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“, vykstančio spalio 7–26 d., dalis. Visus festivalio „Nepatogus kinas“ filmus nemokamai bibliotekos darbo metu galima žiūrėti Jaunimo (Tilžės g. 9), Pempininkų (Taikos pr. 81A), Kalnupės, Vingio, Debreceno (Debreceno g. 22), Karlskronos (Laukininkų g. 50) ir Meno (J. Janonio g. 9) padaliniuose.
Filmas II. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks dokumentinio filmo „Vertikalūs pinigai“ peržiūra.
Konsultacija. Šiandien, kaip ir kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį, 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks individualios konsultacijos rūpimais klausimais su policijos pareigūnais.
Ekskursija. Spalio 9 d., ketvirtadienį, 14 val. Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) vyks ekskursija „Laikrodžių konstrukcijų istorija ir formų raida nuo renesanso stiliaus iki moderno“. Pirmojo užsiėmimo metu dalyviai kviečiami susipažinti vieni su kitais ir pasinerti į laikrodžių konstrukcijų istoriją bei formų raidą nuo renesanso iki moderno. Ekskursijos metu bus nagrinėjami įvairūs meno laikotarpiai, apžvelgiami skirtingų stilių laikrodžiai bei pristatomi jų veikimo principai. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registruotis tel. (0 46) 410 417 arba e. paštu [email protected].
Paskaita. Spalio 9 d. 18 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks paskaita „Ar gali bankai kolekcionuoti?“. Nacionalinės dailės galerijos vyr. kuratorius Ernestas Parulskis pristatys institucinio kolekcionavimo tradicijas ir atskleis, kokią vietą šiame procese užima bankai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė aštuonios moterys, joms gimė trys mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
