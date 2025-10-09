Spalio 9-oji Klaipėdoje

Ekskursija. Šiandien 14 val. Laikrodžių muziejuje (Liepų g. 12) vyks ekskursija „Laikrodžių konstrukcijų istorija ir formų raida nuo renesanso stiliaus iki moderno“. Pirmojo užsiėmimo metu dalyviai kviečiami susipažinti vieni su kitais ir pasinerti į laikrodžių konstrukcijų istoriją bei formų raidą nuo renesanso iki moderno. Ekskursijos metu bus nagrinėjami įvairūs meno laikotarpiai, apžvelgiami skirtingų stilių laikrodžiai bei pristatomi jų veikimo principai. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registruotis tel. (0 46) 410 417 arba e. paštu [email protected].
Koncertas. Šiandien 16.30 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) vyks koncertas „M. K. Čiurlionio garsų pasaulyje“. Muzikuos J. Kačinsko muzikos mokyklos auklėtiniai.
Paroda. Šiandien 17.30 val. meno galerijoje „Jusionis“ (Herkaus Manto g. 22) atidaroma Ievos Baranauskaitės ir Rūtos Palionytės šviesos objektų paroda „Kieti minkštumai“. Šioje parodoje tyrinėjama, kaip kasdieniai objektai gali būti ne tik tvarūs, bet ir emociškai paveikūs, artinantys prie gamtos.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Tema – „Skaitau knygą“.
Paskaita I. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Lietuvos Raudonojo Kryžiaus paskaita „Kas yra civilinė sauga ir kaip pasiruošti galimiems pavojams?“.
Paskaita II. Šiandien 18 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks paskaita „Ar gali bankai kolekcionuoti?“. Nacionalinės dailės galerijos vyr. kuratorius Ernestas Parulskis pristatys institucinio kolekcionavimo tradicijas ir atskleis, kokią vietą šiame procese užima bankai.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai