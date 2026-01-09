Dirbo tikri kiaulės

Prieš šventes mūsų name įvyko vandentiekio avarija, kurios remontuoti atvyko namą administruojančios įmonės darbuotojai. Vyrai sutvarkė gedimą, bet, kai mes, gyventojai, nusileidome į rūsį, kur jie dirbo, likome tiesiog šokiruoti. Rūsio kampe telkšojo šlapimo bala. Matyt, darbininkai neturėjo kur nusičiurkšti ir pridirbo rūsyje. Tik va, klausimėlis, o kas tą bjaurastį valys? Visa patalpa dvokia. Su kaimynais nusprendėme kreiptis į šių meistrelių darbdavius ir pareikalauti, kad jie išvalytų, ką pridarė. Šlykštu, kad šiais laikais tokių padarų dar būna.
Vytautas
Pavojus ne tik kojoms
Daugybė žmonių skundžiasi nenuvalytomis autobusų stotelių prieigomis. Miesto vadovai pasikvietė atsakingus už šį darbą asmenis ir davė jiems nurodymus. Tik man toks požiūris į darbą labai keistas. Kasmet, vos tik pasninga, ši situacija kartojasi. Ar be atskiro pabaksnojimo jie nesupranta, kad žmonių apsnigtose ar net sniegu užverstose stotelėse laukia pavojai? Kodėl apie tai reikia dar kalbėti?
Aldona
Ačiū vairuotojams
Gyvenu Žvejybos uosto rajone, netoli tos vietos, kur baigiasi 3-iojo autobuso maršrutas. Kai atšalo, pastebėjau, jog vairuotojas leidžia įlipti į autobusą žmonėms, kad keleiviai nešaltų lauke, atvirose stotelėse. Tai tikrasis žmogiškumas. Kai taip elgiamasi, visi jaučiame didžiulę pagarbą vairuotojams. Beje, taip elgiamasi ir kitų maršrutų galinėse stotelėse. Man teko tai patirti važiuojant ir 26-uoju ir 2A autobusais.
Gabrielė
Pagarba valytojams
Vieną ankstyvą rytą pabudau gal ketvirtą valandą ir išgirdau iš lauko sklindantį ritmišką beldimą. Pažiūrėjau pro langą ir pamačiau, kaip žmogus kastuvu daužė suplūktą sniegą. Nė kiek nesupykau. Ypač, kai pamačiau, kad prie jo priėjo panašiai apsirengusi moteris, jie pasibučiavo ir toliau ėmėsi kovos su sniegu. O ryte išėjusi į lauką pamačiau, koks švarus mūsų kiemas. Buvo labai gera. Labai ačiū jums, gerieji žmonės!
Laima
