Geriau padovanokite kitiems

Nesuprantu žmonių, kurie nebereikalingus, dar visai gerus drabužius sukrauna prie konteinerių. Juk yra specialios vietos, kur tokius rūbus galima atiduoti, o jie vėliau gali pasiekti žmones, kuriems jų iš tiesų reikia. Gal kažkam nėra galimybių nusipirkti naujų drabužių, gal šeimai sunkesnis laikotarpis, o gal žmogus tiesiog džiaugtųsi gavęs tai, ko kitam jau nebereikia. Kodėl tada išmesti, jei galima padaryti gerą darbą?
Marius
Trūksta paprastų suolų
Man vis užkliūva M. Mažvydo alėjos suolai. Vienoje alėjos pusėje cementiniai suolai bent jau padengti medžiu, todėl ant jų galima normaliai atsisėsti. Tačiau kitoje pusėje yra likę tik gryni cementiniai. Kas patvirtino tokį sprendimą? Pati net ir šiltą birželio dieną ant tokio suolo pasėdėjau vos dešimt minučių ir pajutau, koks šaltas tas betonas. Žmonės taip pat diskutuoja, kad ilgai sėdėti ant šalto paviršiaus nėra malonu ir gali būti žalinga sveikatai, ypač vyresniesiems. Man apskritai susidaro įspūdis, kad miesto centre vis mažiau lieka paprastų, patogių suoliukų. Vienur – šalti cementiniai blokai, kitur atsiranda įvairiausių keistų kubų, neva skirtų atsisėsti.
Skaitytoja
Tokios istorijos sukrečia
Perskaičiau laikraštyje šeštadienio straipsnį apie vyrą, kurio elgesys, kaip pasakojo jaunos merginos, sukėlė labai daug klausimų. Likau pakraupusi. Pati esu dviejų mergaičių mama, todėl tokios istorijos ypač sukrečia. Baisu pagalvoti, kad jaunos merginos gali susidurti su žmonėmis, kurie elgiasi netinkamai ir peržengia ribas. Norisi, kad į tokius atvejus nebūtų numojama ranka. Jeigu žmogus elgiasi įtartinai ar pažeidžia įstatymus, apie tai turi žinoti pareigūnai, o nukentėjusios ar išsigandusios merginos neturėtų likti vienos su tokia patirtimi. Kaip mama labai norėčiau, kad mūsų mieste merginos jaustųsi saugios ir žinotų, jog į jų nerimą bus sureaguota rimtai.
Ugnė
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