Jaunuolis pasielgė šauniai

„Klaipėdos“ portale skaičiau apie jaunuolį, kuris auklėjo vairuotoją, važiavusią pėsčiųjų ir dviračių taku. Kokia įdomi toji moteriškė. Nelabai suprantu, kaip tokios išsilaiko vairavimo egzaminą. O jaunuolis šaunus. Teisingai padarė, kad ją nufilmavo ir paauklėjo, jog to daryti nevalia. Absurdas, kad moteris gavo tik 15 eurų baudą. Manau, kad šiuo atveju derėtų pasikartoti ir Kelių eismo taisykles.
Paulina
Piešiniai puošia Klaipėdą
Pritariu moteriai, kuri šią savaitę „Karštame telefone“ žavėjosi „Klaipėdoje“ atsirandančiais straipsniais apie pilietines iniciatyvas. Išties labai smagu skaityti apie gerus žmonių darbus, kurie ir juos pačius motyvuoja, ir aplinką puošia. Džiugina, kad ne tik apskrityje, bet ir pačiame uostamiestyje gyvena kūrybiškų žmonių. Man ypač patinka nauji estetiški piešiniai ant pastatų fasadų. Tikiuosi, kad jų Klaipėdoje atsiras daugiau.
Jurgita
Tiltas tikrai reikalingas
Manau, kad per anksti išjungė fontanus. Dar kokį mėnesį jie tikrai galėtų veikti ir džiuginti klaipėdiečius. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į „Bendrystės“ tiltą, jo tikrai nereikėtų išardyti nei po mėnesio, nei anksčiau. Tiltas puikiai ten tinka, yra reikalingas. Mielai pasirašyčiau peticiją, kad tiltas liktų. Tokie objektai, kaip fontanai ar „Bendrystės“ tiltas, kuria miesto jaukumą ir identitetą, todėl jų išsaugojimas prisidėtų prie klaipėdiečių gyvenimo kokybės.
Steponas
Rangovams – kitos taisyklės?
Pastebėjau, kad Neringos skvere dviračių taku važinėja rangovai, vieni atsakingi už želdinius, kiti – už tualetų valymą. Gerai, kad aplinka tvarkoma, tačiau, mano nuomone, savo techniką jie galėtų statyti prie daugiabučių namų, o ne ant pėsčiųjų ir dviračių takų. Jei taip ir toliau, atnaujintus šaligatvius teks vėl kloti iš naujo. Beje, ne kartą mačiau ir pareigūnus, kurie automobiliu važiavo dviračių taku. Labai keista. O gal yra dar ir kokia nors kita tvarka?
Elena
Naujausi komentarai