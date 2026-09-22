Kam tie fontanai rudenį?

Noriu paklausti, kam rudenį dar reikalingi tie fontanai? Vasarą suprantu – karšta, žmonės vaikšto, gražu, tas vanduo ir šviesos suteikia miestui gyvumo. Bet kai lauke šalta, žiūrėti į fontanus visai nejauku. Jokio grožio, mano akimis, jie tokiu metu nebesuteikia. Atrodo, vanduo šaltas, oras šaltas ir nejaugi sėdėsi ant suoliuko ir grožėsiesi fontanais? Gal verčiau juos reikia prižiūrėti ir įjungti tada, kai iš tiesų jų reikia?
Danuta
Žinia apie vakcinas
Per žinių laidą girdėjau, kad šį rudenį gali trūkti gripo vakcinų. Tai dabar kyla klausimas – ką žmonėms reikės daryti, jeigu jų tikrai pritrūks? Ar jau dabar reikia skubėti ir panikuoti? Esu vyresnio amžiaus, todėl tokios žinios tikrai kelia nerimą. Norėtųsi aiškios informacijos: ar vakcinų pakaks visiems, kam jos rekomenduojamos ir ką daryti tiems žmonėms, kurie norėtų pasiskiepyti, bet vakcinos tuo metu nebūtų. Kai per žinių laidą pasako, kad kažko gali trūkti, žmogus lieka su daugybe klausimų.
Virginija
Kam bėgti per gatvę?
Nesuprantu žmonių, kurie skuba per gatvę bėgti ten, kur papuola, nors visai šalia yra požeminė perėja. Juk ji ir įrengta tam, kad žmonės galėtų saugiai pereiti į kitą pusę. Kartais matau, kaip žmogus lekia per važiuojamąją dalį, nors iki perėjos – tik keliolika metrų. Ar tikrai taip sunku nueiti iki jos? Vairuotojams taip pat ne visada lengva spėti sureaguoti. Rizikuojate savo ir kitų gyvybe, nes dėl to skubėjimo ir įvyksta avarijos.
Lukas
Pievose mėtosi švirkštai
Vėl pastebiu besimėtančius švirkštus. Ypač daug jų matau pietiniame rajone, Debreceno ar Mogiliovo gatvėse. Einant per pievą ar šalia daugiabučių tikrai nesinori tokio vaizdo matyti. Juk čia vaikšto žmonės, gali būti vaikų, kurie iš smalsumo nežinodami gali prie tokio daikto prisiliesti. Man apskritai nesuprantama, kaip galima panaudotą švirkštą imti ir numesti ant žemės. Tai ir negražu, ir kelia nerimą, kas ten ką su tais švirkštais leidosi pievoje.
Klaipėdietė
Kainas reikia tikrinti
Esu senjorė ir pastaruoju metu vis dažniau jaučiuosi apgauta dėl kainų. Ne todėl, kad kas nors būtinai mane sąmoningai apgaudinėtų, bet todėl, kad tas pats daiktas vienoje parduotuvėje kainuoja vieną sumą, o kitoje – kartais net dvigubai daugiau. Todėl dabar prieš pirkdama stengiuosi viską patikrinti. Anksčiau atrodydavo, kad keli eurai nėra didelis skirtumas, bet kai pradedi skaičiuoti, per mėnesį susidaro nemaža suma. Ypač vyresniems žmonėms, gyvenantiems iš pensijos, kiekvienas euras svarbus. Tad patarčiau visiems negriebti pirmo pasitaikiusio daikto – pasižiūrėkite, kiek jis kainuoja kitur. Stengiuosi anūkų paprašyti, kad internete paieškotų mano norimo įsigyti daikto pigiau.
Skaitytoja
Vietoje knygų – kiti daiktai
Kartais užėjęs į knygyną nebesupranti, ar atėjai knygos, ar dovanėlės ieškoti. Lentynose pilna žvakių, puodelių, kojinių, saldumynų ir visokių kitų daiktų. Suprantu, kad reikia prisitaikyti, parduoti tai, kas perkama, bet vis tiek norėtųsi, kad knygyne pirmiausia karaliautų knygos. Dar vienas dalykas – pačių knygų kainos. Kartais pamatai 50 ar 60 eurų kainą ir pagalvoji, kad tai jau tikrai ne kiekvienam žmogui įperkama. Knyga jau tampa prabangos preke, jau geriau renkuosi pirkti jas iš antrų rankų ar pasiskolinu iš bibliotekų.
Karolis
Komentuoja kiekvieną kąsnį
Negaliu pakęsti žmonių, kurie stebi, ką valgai, ir dar komentuoja kiekvieną kąsnį. Esu jauna moteris, mėgstu pavalgyti sočiau ir visą gyvenimą taip valgiau. Jeigu žmogus valgo daugiau, tai dar nereiškia, kad reikia jį stebėti ar garsiai komentuoti. Juk nežinai, kas vyksta kito žmogaus gyvenime, kaip jis jaučiasi ir koks jo santykis su maistu. Man pačiai labai nemalonu, kai kas nors pradeda skaičiuoti mano kąsnius ar stebėtis, kiek suvalgiau. Prie stalo turėtume mėgautis maistu ir bendravimu, o ne vertinti vienas kito lėkštes.
Studentė Karolina
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