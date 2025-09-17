Kvepalai trukdė sportuoti

Mano anūkė, kuri mėgsta vaikščioti į sporto klubą, papasakojo savo istoriją, kuria norėčiau pasidalinti. Kadangi ji mėgsta sportuoti ant bėgimo takelio, pradėjo savo treniruotę ant jo. Matė, kad šalia sportuoja ir kita moteris. Anūkė, užsidėjusi ausines, pradėjo treniruotę, tačiau staiga toji moteris jai pradėjo mojuoti ir sakyti, esą jos kvepalų kvapas jai per stiprus. Mano anūkė tik linktelėjo galva ir vėl užsidėjo ausines. Po kelių minučių ji vėl ėmė mojuoti, tik šį kartą rankose laikė telefoną, kuriame iš rusų į lietuvių kalbą buvo vertimas apie per aitrų kvepalų kvapą. Mano anūkė dar kartą linktelėjo, ir tiek. Po jau ketvirto karto mergaitė nusprendė baigti treniruotę, nebesigadinti nervų. Pasakiau savo anūkei, kad sporto klubas yra vieša vieta, ten apstu visokių kvapų, tad toji moteris neturi teisės aiškinti, kaip kam kvepėti, o jeigu jai trukdo, tegul sportuoja namuose. Kaip manote, kaip reikėjo pasielgti?
Janina P.
Nusipirkti laiko turėjo, parduoti – ne
Per vieną interneto svetainę užsisakiau drabužį, tačiau paaiškėjo, kad jis man per didelis. Nusprendžiau jį parduoti ir už tuos pinigus nusipirkti kitą. Taip ir padariau. Po dviejų dienų gavau iš moters žinutę, kad jai mano parduota liemenė esą per didelė ir ji norėtų grąžinti. Tačiau aš jai patariau padaryti tą patį, ką ir aš padariau – parduoti. Ji man pradėjo teisintis, neva turi mažų vaikų, neturi laiko parduoti šios liemenės. Bet aš juk irgi dirbantis žmogus. Jeigu ji turėjo laiko ją nusipirkti, tai turės laiko ir parduoti. Kartais nesuprantu, kodėl žmonės šitaip manipuliuoja, tarsi jie būtų vieninteliai su savo problemomis šiame pasaulyje?
Kristina
Reikia daugiau suoliukų
Baltijos prospekte labai trūksta suoliukų ir šiukšliadėžių. Turime gražų pėsčiųjų ir dviračių taką, tačiau gal tik vieną suoliuką, prie kurio nėra šiukšliadėžės. Kadangi ruožas nemažas, būtų gerai, jei atsirastų ir daugiau suolų ir šiukšliadėžių.
Jaunius
