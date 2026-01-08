Miestas – ne sąvartynas

Po švenčių Klaipėdoje kasmet kartojasi ta pati problema – prie šiukšlių konteinerių paliekamos eglutės. Vaizdas liūdnas ir gėdingas. Ar tikrai taip sunku pasidomėti, kur ir kaip eglutes reikia utilizuoti? Miestas nėra sąvartynas, o konteinerių aikštelės – ne vieta eglėms. Truputis sąmoningumo ir pagarbos aplinkai tikrai nepakenktų.
Jolanta
Rūko autobusų stotelėse
Labai nemalonu, tačiau gana dažnai Klaipėdoje pastebiu, kad žmonės rūko autobusų stotelėse, nors tai daryti draudžiama. Dūmai – tiesiai į veidą. Šalia stovi vaikai, visi laukia autobuso, o pastabą rūkaliui pasakyti baisu, ypač kai rūko suaugęs vyras. Atrodo, kad elementarus supratimas turėtų ateiti savaime. Ar tikrai taip sunku paėjėti kelis metrus į šalį ir rūkyti atokiau nuo visų? Pati esu nerūkanti. Be to, dėl cigarečių dūmų pasmirsta visi mano drabužiai, plaukai. Labai nemalonu.
Elena
Akcija – puiki
Labai džiaugiausi „Klaipėdoje“ perskaičiusi, kad prie Žvejų rūmų bus galima palikti nereikalingas eglutes. Mums, vyresnio amžiaus žmonėms, tokios iniciatyvos yra ypač svarbios, nes ne visi turime galimybę eglutę kažkur toliau nuvežti ar žinome, kur ją dėti po švenčių. Smagu matyti, kad apie tai pagalvojama ir pasiūlomas paprastas, aiškus sprendimas. Tikiuosi, kad žmonės bus sąmoningi ir pasinaudos šia galimybe. Nuoširdžiai dėkoju už tokią puikią iniciatyvą, tai yra mažas, bet labai reikšmingas žingsnis.
Genutė
Ir slidu, ir nešvaru
Autobusų viduje labai slidu ir nešvaru, ypač dabar, žiemą, kai žmonės lipa šlapiais ir purvinais batais. Vairuotojai nelabai telaukia, kol visi keleiviai atsisės, ir pradeda važiuoti. Mačiau, kaip vienas jaunuolis vos nenuvirto. Tai yra pavojinga, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, nes galima lengvai nugriūti ir susižeisti.
Vytautas
