Nereikalingų daiktų sandėlis

Nesuprantu, kodėl kai kurie žmonės vis dar mano, kad jeigu daiktas netelpa į konteinerį, galima jį tiesiog palikti šalia kažkur pievoje ar ant šaligatvio? Prie vieno daugiabučio Laukininkų gatvėje kartais atrodo, lyg konteinerių aikštelė būtų tapusi nereikalingų daiktų sandėliu. Juk mieste yra vietų, kur galima priduoti stambias atliekas. Truputį daugiau atsakomybės iš kiekvieno žmogaus, ir aplinka iškart būtų gražesnė.
Kornelija
Kam peikti pardavėją?
Vienoje miesto centre esančioje parduotuvėje prie kasos buvo eilė žmonių. Girdėjau, kaip daugelis jų piktinosi, kažką šnabždėjosi ir kaltino pardavėją, kad ji taip lėtai dirba. Tačiau darbuotoja išliko rami, maloniai aptarnavo kiekvieną ir dar sugebėjo nusišypsoti. Niekada nesuprasiu žmonių, kurie galvoja tik apie save ir įsivaizduoja, kad pardavėjų darbas yra toks lengvas. Kam peikti žmogų, kuris tave maloniai aptarnauja?
Klaipėdietė
Reikia daugiau pozityvo
Net ir prasidėjus vėsesniems orams Klaipėda turi savo žavesio. Rytais miestas atrodo visai kitaip – mažiau skubėjimo, daugiau tylos, o medžiai jau pradeda keisti spalvas. Kartais patys sau sugadiname nuotaiką, nes nuolat skundžiamės oru, o juk galima dažniau pasidžiaugti tuo, ką turime.
Laurynas
Pagalvokime apie kitus
Norėčiau paprašyti vairuotojų nepamiršti kitų žmonių. Kai kurie automobilį pastato taip, kad užima ne vieną, o dvi vietas. Gal vairuotojui tai atrodo nieko tokio, bet kitam žmogui gali tekti automobiliu ilgai sukti ratus ieškant, kur pasistatyti. Ypač pikta, kai šalia yra laisvos vietos, tačiau jos nepakanka vien dėl to, kad kažkas mašiną paliko kaip nori ir nepagalvojo apie kaimynus. Gal jūs taip tyčia elgiatės? Jau pradedu galvoti, kas būtų, jeigu kiekvienas žmogus taip nesupratingai elgtųsi? Iš viso tuose daugiabučių kiemuose būtų chaosas, kur ir taip tos vietos mažai.
Pietinio rajono gyventojas Gediminas
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