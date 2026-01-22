Pasiilgau paprasto teatro

Jau senokai esu pensininkė, labai mėgstu teatrą, bet šiuolaikiniai spektakliai man nesuprantami. Juose pernelyg daug riksmo, nuogumo, keistų frazių ir nesuvokiamos prasmės. Po tokių spektaklių jaučiuosi blogai, skauda galvą, lieku lyg ką sugedusio suvalgiusi. Pasiilgau scenoje matyti ką nors paprasto, aiškaus ir suprantamo. Ir dar būtų gerai, kad būtų galima pasijuokti. Man labai patikdavo Vytauto Šerėno personažas Bratka. Suprantu, kad dabartiniai teatrai tokių paprastų spektaklių neberodo, gal tik saviveikliniai. Norėčiau, kad žiemą jie atvažiuotų į Klaipėdą ir surengtų pasirodymus. Manau, tokių kaip aš, norinčių pamatyti jų spektaklius Klaipėdoje, būtų nemažai.
Jerutė
Lašinukai – šuniukams?
Prie vieno Šilutės plento daugiabučio namo žmonės ant mažų eglučių pakabino lašinukų. Turbūt jie skirti zylutėms. Bet bėda ta, kad šuniukai neatsispiria pagundai ir vis juos nukanda. Aš jau žinau, kad šioje vietoje galime apturėti gėdos, todėl vesdama savo keturkojį draugą pasivaikščioti prie šio namo laikau arti savęs. Tikiu, kad ne visi šeimininkai žino ir stengiasi sulaikyti savo šuniukus nuo tokių vaišių. Būtų gerai, kad lašinukus gerieji žmonės kabintų ant didesnių medžių, kad tik zylės juos pasiektų. Dabar paukšteliams jų paragauti netenka.
Ineta
Stebina keistas elgesys
Po Naujųjų metų visi patekome į sniego ir ledo spąstus. Kas kaip gali, taip ir kovoja su šia problema. Pagaliau iš savivaldybės pasklido žinia, kad bus tikrinama, kaip nuvalyti kiemai. Tik man vis tiek nesuprantama, kodėl kiemus valo ir barsto nevienodai. Pasakysiu konkrečiai – prie netoli vienas kito esančių namų Rambyno gatvės 3-iojo ir Darželio gatvės 8-ojo gatvių valymo mašina prie vieno jų pabarstė smėliu, o prie kito – ne. Jei būčiau matęs, kaip tai vyko, būčiau pakalbinęs vairuotoją. O dabar belieka tik stebėtis, kad žmogus esą tik vaidina atliekantis darbą.
Vytautas
