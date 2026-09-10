Prakeikiu tą dieną, kai parašiau prašymą išankstinei pensijai gauti. Dabar kitiems galiu tik patarti – jeigu dar yra galimybė, geriau būkite darbo biržos įskaitoje ir ieškokite kito darbo, bet labai gerai pagalvokite prieš prašydami išankstinės pensijos. Per tą laiką man buvo išmokėta apie 3,2 tūkst. eurų, o išskaičiuota jau 6,5 tūkst. eurų. Jeigu dar dešimt metų gyvensiu, nuo pensijos gali būti išskaičiuota ir 8 tūkst. – 9 tūkst. eurų. Atrodo, pats sau pasidarai meškos paslaugą. Taigi, jei nori tapti „Sodros“ baudžiauninku“, prašyk išankstinės pensijos.
Skaitytojas
Kantrybė jau senka
Aš jau nebeturiu kantrybės dėl registravimosi pas gydytoją. Nežinau, kiek galima skambinti – skambini vieną kartą, kitą, dešimtą, o visą laiką tik muzika groja, ir niekas neatsiliepia. Nejaugi taip galima elgtis su pacientais? Man jau daugiau nei 80 metų, internetu nesinaudoju, todėl man telefonas yra vienintelė galimybė užsiregistruoti. Anksčiau būdavo, kad neprisiskambinus bent po kiek laiko perskambindavo, o dabar gali skambinti nors ir šimtą kartų – muzika groja, ir viskas. Vyresnio amžiaus žmonėms tokia tvarka labai sudėtinga. Atrodo, kuo toliau, tuo viskas sunkiau. O juk galėtų tikrai būti taip, kad visiems klientams būtų perskambinama.
Senjorė Lina
Tam yra vieta ir laikas
Taip, laikai keičiasi, bet kai kurių dalykų vis tiek nesuprantu. Esu jauna mergina, tačiau ir man pačiai keista matyti, kai du jauni žmonės viešoje vietoje labai atvirai reiškia meilę – bučiuojasi, sėdi apsikabinę. Neseniai kaip tik tokį vaizdą mačiau parke. Porelė sėdėjo ant suoliuko, bučiavosi, ir aš pagalvojau – juk tam yra vieta ir laikas. Viešumoje, mano nuomone, vis dėlto reikėtų nepamiršti ir aplinkinių žmonių. Toks elgesys ne tik nepagarbiai atrodo, bet ir tiesiogine to žodžio prasme yra vulgarus.
Monika
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