Siuntas pristato, kur nori

Kaip erzina, kai užsisakai prekę internetu, atidžiai pasirenki sau patogiausią paštomatą, o siunta galiausiai atsiduria visai kitur – kartais net gerokai toliau nuo tavo pasirinktos vietos. Galbūt pasirinktame paštomate nebūna laisvų skyrelių, tačiau kodėl tuomet žmogui negalėtų būti suteikta galimybė iš anksto nurodyti kelias jam tinkamas vietas? Pavyzdžiui, vienas paštomatas galėtų būti prie namų, kitas – netoli darbovietės, o trečias – pakeliui, kur žmogus dažnai pravažiuoja. Tuomet siunta būtų pristatoma į tą vietą, kurioje yra laisvos vietos, bet kuri vis tiek patogi gavėjui.
Rima
Kainos pribloškia
Mieste vis dažniau matau tas savitarnos būdu veikiančias gėlių būdeles, kuriose puokštę galima nusipirkti bet kuriuo paros metu. Pati idėja man labai patinka – juk kartais gėlių prireikia netikėtai, o gal norisi pradžiuginti artimą žmogų vakare ar anksti ryte, kai įprastos parduotuvės jau uždarytos. Tačiau mane tiesiog pribloškė kainos. Atrodo, kad už paprastą puokštę tenka sumokėti bent 40 eurų. Tokia puiki ir patogi idėja galėtų būti prieinama ir norint įsigyti pigesnę puokštę.
Kostas
Karjeros mugės labai reikalingos
Neseniai su dukra apsilankėme „Švyturio“ arenoje vykusioje karjeros mugėje ir likome tikrai patenkintos. Tokie renginiai labai naudingi, nes vienoje vietoje susirenka daugybė skirtingų sričių atstovų, galima sužinoti apie profesijas, studijas, darbo ir praktikos galimybes bei pabendrauti su žmonėmis. Be to, įvairios veiklos, žaidimai ir prizai dar labiau sudomina lankytojus. Ypač džiaugiuosi dėl jaunų žmonių, kurie dar tik ieško savo kelio ir nežino, kokią profesiją norėtų pasirinkti. Kartais vienas pokalbis ar nauja išgirsta mintis gali padėti apsispręsti arba bent jau parodyti kryptį, kuria verta pasidomėti.
Klaipėdietė
Ar tikrai reikia vaikytis madų?
Vis dažniau matau, kaip šeimos prieš Kalėdas rengia specialias fotosesijas studijose: visi pasipuošę, aplinka ideali, nuotraukose – ir įvairūs gyvūnėliai, ir prabangios dekoracijos. Nuotraukos, žinoma, gražios, atrodo tarsi iš atviruko, tačiau susimąstau, kodėl mums taip svarbu viską paversti tobulu vaizdu. Gal aš senamadiška, bet man daug mielesnės tikros akimirkos. Per šventes mano šeima susėda prie bendro stalo – fotografuojamės visi kartu, juokiamės, bendraujame, ir tos nuotraukos man brangios būtent dėl tų tikrų emocijų. Jose galbūt nėra profesionalaus apšvietimo ar suderintų drabužių, bet yra tai, kas svarbiausia – tikras buvimas kartu. Nesu prieš fotosesijas, jei žmonėms jos patinka, tačiau man atrodo, kad nereikėtų vaikytis vien gražaus vaizdo. Juk po daugelio metų prisiminsime ne dekoracijas, o žmones ir akimirkas, kurias išgyvenome kartu.
Danielė
Delsti negalima
Kai tik sustiprėja vėjas, prasideda lietus, vėl girdime apie lūžtančias šakas ar nuvirtusius medžius. Ir tuomet kyla klausimas: kodėl negalima iš anksto pasirūpinti senais, pavojingais medžiais, užuot laukus, kol nutiks nelaimė? Aišku, gal ne kiekvieną senesnį medį būtina nupjauti. Na, bet jeigu medis jau akivaizdžiai pasenęs, pažeistas ar jo šakos kelia pavojų praeiviams, reikėtų į tai reaguoti laiku. Juk nuvirtęs medis gali užblokuoti kelią, apgadinti automobilį ar sužeisti žmogų. Tuomet atsiranda dar daugiau rūpesčių ir nuostolių, kurių galbūt būtų buvę galima išvengti.
Jonas
Būkime kantresni
Pastebiu, kad Klaipėdoje tvarkoma vis daugiau gatvių ir šaligatvių, tačiau kartu girdžiu ir nemažai žmonių skundų dėl vykstančių darbų. Esą remontai jiems sukelia nepatogumų – tenka keisti įprastą maršrutą, ilgiau eiti ar ieškoti kito kelio. Vis dėlto norėčiau paraginti visus būti pakantesniems – reikia daugiau kantrybės ir supratingumo. Juk darbai atliekami tam, kad mūsų miestas taptų gražesnis, tvarkingesnis ir patogesnis. Negali viskas pasikeisti per vieną dieną, o tuo labiau – per sekundę.
Linas
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