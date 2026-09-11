Telefonas gali būti naudingas

Pastebėjau, kad telefone galima rasti ne tik pramogų, bet ir tikrai naudingų dalykų. Visai neseniai atradau nemokamą programėlę, kuri leidžia su artimu žmogumi dalytis savo buvimo vieta. Tada abu galite matyti vienas kito tikslią buvimo vietą. Man atrodo, tai gali būti patogu šeimoms – pavyzdžiui, tėvams ir vaikams ar artimiesiems, kurie nori žinoti, ar žmogus saugiai pasiekė reikiamą vietą. Kartais atrodo, kad telefoną naudojame vien pramogoms, nors jame galima rasti ir labai praktiškų dalykų. Štai tokiomis technologijomis tikrai verta naudotis.
Vilma
Stumtelėjo alkūne
Neseniai ėjau į parduotuvę ir prie durų susidūriau su labai skubančia senjore. Ji tiesiog veržėsi į priekį ir, eidama pro šalį, net alkūne mane stumtelėjo. Nieko tokio nenutiko, bet likau nustebusi. Pagalvojau – kam ta viena sekundė tokia svarbi, kad dėl jos reikia pastumti kitą žmogų? Juk galima tiesiog palaukti, praleisti vienas kitą ir ramiai įeiti. Kartais elementarus mandagumas nieko nekainuoja. Nejaugi kiekvieną galima stumdyti kaip kokią nors šiukšlę? Pagalvojau: o jei vietoj manęs būtų ėjęs koks nors mažas vaikas – argi moteris būtų pasielgusi taip pat? Jeigu jau taip nutiko, galima ir atsiprašyti.
Kotryna
Malonu sugrįžti
Kaip džiugu, kai užėjęs į parduotuvę ar kepyklėlę pasijauti laukiamas. Vienoje kepyklėlėje prie Atgimimo aikštės dirba pardavėja, kuri, kiek teko ten lankytis, atrodo, visada geros nuotaikos. Ji šypsosi, maloniai bendrauja, ir paprastas apsilankymas tampa tikrai jaukus, kai jautiesi, lyg tave prisimena. Išeini su gera nuotaika ir norisi sugrįžti. Man atrodo, kad toks bendravimas labai daug reiškia. O jeigu žmogus visą dieną dirba su klientais ir nuolat būna susiraukęs bei nepatenkintas, gal reikėtų pagalvoti, ar tikrai pasirinko tinkamą darbą.
Klaipėdietis
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