Užklupo įtartini kvapai

Esu klaipėdietė, kuri kasdien važinėja miesto autobusais. Neretai važiuoju autobusais, kurių maršrutai – ypatingesni, jie važiuoja toliau nuo gyvenamųjų rajonų. Toks yra ir 22B autobusas. Jis visiškai naujas, todėl dar kvepia ypatingai. Gal tai kokios izoliacinės medžiagos, bet įlipę į jį keleiviai dažnai net garsiai pasako, kad viduje tvyro kanapių tvaikas. Pati esu girdėjusi mokinukus juokaujant, kad čia vėl kažkas parūkė. Neįtariu vairuotojų, neįtariu ir keleivių, spėju, kad autobuse tvyrantis kvapas tik primena kvaišalus. Bet kiekvieną kartą išlipu iš šio maršruto autobuso su neatsakytu klausimu galvoje.
Ineta
Valdžios žmonės nusišneka
Sausio 15-oji šiemet mums, klaipėdiečiams, tapo išskirtinė. Ir ne tik todėl, kad minėjome 103-iąsias Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos metines. Labiau todėl, kad buvo atvykusi aukščiausio rango valstybės veikėja. Bet kiek nelogiškų pasakymų buvo ištarta. Nesuprantu, ar taip žmonės ir galvoja, kaip kalba. Kalbėdami su miesto vadovais svečiai iš sostinės teigė, kad džiaugsis, jei metų gale bus kokių nors sprendimų dėl mūsų centrinio pašto reikalų. Ar čia yra kuo džiaugtis? Žodžiais politikai neretai apvelka tai, dėl ko reikėtų liūdėti. O kalbos prie 1923 metų sukilimui skirto paminklo buvo tikri nelogiškų pasakymų pavyzdžiai. Buvo taip juokinga, kad net sunkiai tvardžiausi. Panašu, kad tokiems politikams nesisekė mokantis mokykloje.
Vytautas
Kaip įsigyti bilietus?
Norėjau internetu nusipirkti bilietus į Jaunimo teatro spektaklius. Tačiau atsidariusi interneto svetainę radau tik kiekvieno spektaklio aprašymą, bet ne galimybę įsigyti į juos bilietus. Bilieto nuorodos ieškojau ir kitose skiltyse, bet taip ir neradau. Nesuprantu, kaip įsigyti tuos bilietus? Kodėl viskas taip sudėtinga? Negi turiu gaišti laiką, važiuoti iki vietos ir pirkti ten? Taip į teatrą organizatoriai daugiau žmonių tikrai nepritrauks.
Renata
Nėra ką veikti
Sausis Klaipėdoje – tikras nuobodulio mėnuo. Diena po dienos tas pats, nėra jokių naujų koncertų, festivalių, ekskursijų. Atrodo, kad miestas pats mėgaujasi tylia žiemos stagnacija. Net kavinės kartais atrodo miegančios, nes klientų beveik nėra. Palangoje – priešingai, renginiai vyksta visus metus, greitai bus ir Stintų šventė. Kodėl Klaipėdoje neorganizuojami tokie renginiai? O ir bibliotekose šiuo metu lyg ir nieko nevyksta. Labai noriu interaktyvių vakarų, kūrybinių dirbtuvių ar diskusijų, bet jų beveik nėra.
Bronislava
Nevalomi ir suoliukai
Daugelis piktinasi nenuvalytais keliais, gatvėmis ir šaligatviais. O mane, kaip senyvą žmogų, labiausiai erzina nenuvalyti suoliukai. Žardininkų kvartale mačiau dar ir sulūžusį. Man sunku vaikščioti, todėl laukdamas atvažiuojančio autobuso mėgstu ramiai pasėdėti. Nors ir šalta, sėdžiu, nes taip lengviau kojoms. Nenuvalytų suoliukų ypač daug pietinėje miesto pusėje. Kiek galiu, pats pasivalau. Bet tada sušlampa pirštinės. Būtų protinga pagalvoti ir apie suolų nuvalymą bent jau stotelėse.
Jonas
Peliukas privertė nusišypsoti
Senamiestyje pastebėjau smulkmeną, kuri privertė nusišypsoti. Visi žino mūsų garsiąją peliuko skulptūrą. Jam kažkas užrišo gražų mažytį šaliką, tad dabar jis atrodo ypač mielai. Smagu matyti, kad kažkas skiria dėmesio tokioms smulkmenoms ir puošia miestą tyliais darbeliais. Dauguma praeina pro šalį, galvodami apie kasdienius rūpesčius, o tie, kurie sustoja, tikrai priversti nusišypsoti.
Jurgita
Pats laikas – į parodas
Noriu pasidalinti savo patirtimi su tais, kam sausį pritrūksta pramogų. Aš jau seniai pajutau, kad sausį apima nenumaldomas liūdesys, tad būtina nepasiduoti blogai nuotaikai. Iškart po Trijų Karalių susidarau planą ir imu lankyti miesto galerijas, parodas ir muziejus. Jei tik yra proga, lankausi teatruose, domiuosi, ar ką nors įdomaus galima pamatyti kino teatruose. Kai taip elgiuosi, pati įsitikinu, kad Klaipėda net ir sausio mėnesį nėra miręs miestas.
Kamilė
Naujausi komentarai