Užrašų nebematyti

Dar ne visuose Klaipėdos daugiabučių namų kiemuose įrengti požeminiai šiukšlių konteineriai. Kai kur vis dar stovi spalvoti varpeliais vadinami rūšiavimo konteineriai. Ir mano kieme vis dar tokie pat. Kai sutemus nešu šiukšles, užrašai ant varpelių nusitrynę, o mintinai nepamenu, kokios spalvos konteineryje kokios atliekos turi būti. Dieną bent galima pamatyti, kas ten viduje, o tamsoje visiškai nebeaišku. Būtų gerai, kad tie, kas šiais dalykais turi rūpintis, labai ryškiai ant plastikinių konteinerių užrašytų. Ir ne baltu ant geltono, o juodu ir didelėmis raidėmis. Jeigu norime tvarkos, pasirūpinkime, kad žmonėms būtų patogu atsikratyti išrūšiuotų atliekų.
Jurgita
Nemoka elgtis viešumoje
Lankydamasi Palangos koncertų salėje, kur turėjau progą pamatyti baletą „Spragtukas“, stebėjausi, kokia žema mūsų žmonių kultūra. Jau nebestebina, kai suaugę žmonės į savo vietą per kitus žiūrovus braunasi atsukę jiems savo užpakalius. Bet tai, kad į salę iš bufeto nešasi taures su gėrimais ir net užkandžius, mane visiškai apstulbino. Lyg sporto varžybas stebėti susiruošė. Stebino nenutrūkstamas žiūrovų plepėjimas, telefonų smaukymas, vaizdų ant scenos filmavimas ir fotografavimas. O kai spektaklis ėmė artėti prie pabaigos, pernelyg siaurais megztiniais apsitempę pilvoti vyrai suskubo į rūbinę. Tikras siaubas ir baisi gėda!
Idalija
Sniegas ne tik pradžiugino
Jau baigiame pamiršti snieguotas žiemas, todėl kiekvienas snygis mums sukelia daug netikėtumų ir nepatogumų. Ryte, kai smarkiai snigo, prie savo namo mačiau kiemsargį, kuriam kiekvienas mokame po šešis eurus per mėnesį. Mūsų namas didelis, todėl suprantu, kad vaikinas gauna neblogą algą. Buvo apgailėtina matyti, kaip jis bandė kasti sniegą prie laiptinių. Buvo po aštuntos ryto, o šis liūdno vaizdo jaunuolis bandė judėti prie pirmosios laiptinės. Jo pastangos buvo beviltiškos. Panašu, kad jis nesikėlė penktą ryto, kad darbas būtų atliktas iki tada, kai žmonės pradės eiti į darbą.
Irena
Naujausi komentarai