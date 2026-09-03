Vaikai stovėjo lietuje

Kodėl per Rugsėjo 1-osios šventę vaikai buvo laikomi lauke, kai taip smarkiai lijo? Baisiausia buvo žiūrėti į tuos vaikus – visi pasipuošę stovėjo su gėlėmis rankose, o lietus smarkiai lijo. Ir vis tiek šventė tęsėsi, vyko ir muzikinė programa, ir šokėjų pasirodymai. Suprantu, kad renginį suplanuoti nėra paprasta, tačiau šiuo atveju, manau, reikėjo labiau atsižvelgti į vaikų sveikatą. Paskui visi stebėsimės, kodėl po pirmosios mokslo metų dienos vaikai pradeda sirgti. Rugsėjo pirmoji turėtų būti graži šventė, o ne išbandymas. Juk buvo aišku pagal prognozes, kad oras bus tikrai nekoks.
Marijus
Girsnoja po langais
Prie Ievos Simonaitytės kalno žmonės paprasčiausiai pasitiesia pledą, pasistato butelį ir ramiai geria. Visa tai vyksta vos ne po daugiabučių langais. Suaugę žmonės patys renkasi, kaip leisti laiką, bet kai tokie vaizdai tampa kasdienybe ir yra matomi gyvenamojoje aplinkoje, tikrai nemalonu. Norėtųsi, kad viešosios erdvės būtų skirtos poilsiui, o ne tokiems pasisėdėjimams. Bent jau įsipilkite tą alkoholį į gertuves, kad nebūtų taip akivaizdu praeiviams.
Pietinio rajono gyventoja
Džiugina žmonių gerumas
Kartais atrodo, kad viešumoje daug nepatenkintų ir skubančių žmonių, tačiau tikrai yra ir kita pusė. Neseniai eidama gatve pamečiau raktus, pati net nepastebėjau, kai jie iškrito iš kišenės. Paėjau toliau, o netrukus prie manęs pribėgo vienas jaunuolis ir perdavė mano pamestą daiktą. Jis juk galėjo tiesiog praeiti pro šalį, bet pamatęs sustojo, pakėlė daiktą ir atidavė. Tokie maži, iš pirmo žvilgsnio paprasti poelgiai labai pradžiugina. Norisi padėkoti tam jaunuoliui ir priminti, kad gerumo aplink mus vis dar tikrai yra. Reikia mums būti paprastesniems, nes turiu tokią nuomonę, kad reikia elgtis su kitais taip, kaip pats norėtum, jog su tavimi elgtųsi.
Danielius
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