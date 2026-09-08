Vyras apspjovė moterį

Mačiau tokį konfliktą vienoje viešoje vietoje ir tiesiogine to žodžio prasme mane tai sukrėtė. Vyras su savo mergina elgėsi labai nepagarbiai ir atrodė, kad jam visai nerūpėjo tai, kad aplinkui stovi daug žmonių. Iš šalies atrodė, kad jis net kiek vyresnis už merginą, tačiau vyriškio elgesys buvo labai nebrandus. Šaipėsi iš moters, vadino ją „keturake“ dėl akinių, provokavo, elgėsi agresyviai, o prieš merginai išeinant jis dar ir ją apspjovė. Nežinau, kas vyksta su kai kuriais žmonėmis, bet buvo tikrai nemalonu tai stebėti. Tokios nepagarbos su moterimi dar niekada nebuvau mačiusi.
Kornelija
Pabrango pratybų sąsiuviniai
Susimąsčiau, kiek daug dabar tėvams kainuoja pasiruošimas mokslo metams. Pratybos ir kitos mokyklinės priemonės tikrai nepigios. Kai šeimoje yra ne vienas ir ne du mokyklinio amžiaus vaikai, susidaro visai nemaža suma. Žinau, kad vaikams reikia priemonių mokytis, tačiau šeimai tai tikrai tampa nemaža finansinė našta. Atrodo, kad kiekvienais metais pasiruošimas rugsėjui vis brangesnis, o ypač, mano nuomone, pabrango pratybų sąsiuviniai – ten jau protu nesuvokiamos kainos.
Alvyda
Vežimėlis stūkso dvi savaites
Esu senjorė, gyvenu Šiaulių gatvėje ir pastebėjau, kad prie devyniolikto namo jau apie dvi savaites stūkso prekių vežimėlis, toks, kokie būna prekybos centruose. Jau tikrai nemažai laiko jis ten paliktas. Pagalvojau, gal kas nors jo pasigedo, juk tokie daiktai kainuoja. Aš pati, jeigu turėčiau daugiau sveikatos, mielai nuvežčiau į artimiausią parduotuvę, bet jau nebeturiu jėgų tiek vaikščioti. Gal atsiras žmogus, kuris galės tuo pasirūpinti ir grąžinti vežimėlį ten, kur jam vieta.
Janina
Visam daugiabučiui – vakarėlis
Nesuvokiu, kam reikia taip garsiai leisti muziką bute? Turiu vieną kaimyną, kuris kartais pasileidžia muziką taip, kad visas daugiabutis turi klausytis. Pyktis nesinori, nes suprantu – žmogus juk ne kasdien ir ne be perstojo taip elgiasi. Gal keturis kartus per savaitę užeina noras pasiklausyti garsiau, bet kai jau paleidžia, atrodo, kad visam namui vakarėlis. Norėtųsi, kad kiekvienas gerbtų savo kaimynus.
Debreceno gatvės gyventojas
Pasiilgau rudens
Laukiu tos tikros rudens nuotaikos – moliūgų, krentančių lapų, lietaus už lango. Kažkaip jau pasiilgau jaukumo, kurį atneša šis metų laikas. Norisi ir daugiau rudeniškų renginių mieste, įvairių edukacijų. Ypač būtų smagu, jeigu netrūktų nemokamų veiklų šeimoms su vaikais. Tokių renginių, kur būtų galima ateiti, pabūti kartu ir smagiai praleisti laiką.
Nijolė
Grafičiai tikrai bado akis
„Klaipėdoje“ perskaičiau straipsnį apie grafičius mieste ir tikrai galiu patvirtinti – jie jau akis bado. Atrodo, vos ne ant kiekvieno daugiabučio fasado galima rasti įvairiausių užrašų ir neaiškių piešinių. O jeigu kur nors juos ir nuvalo, neilgai trunka, kol vėl kas nors tą vietą išterlioja. Matyt, žmonės nori išreikšti save, bet kodėl tai turi būti daroma ant svetimo turto? Miestas yra gražus, norėtųsi, kad pastatai ir kitos erdvės būtų saugomi.
Klaipėdietis
Eismas sugrįžo
Tikrai pasijuto, kad prasidėjo mokslo metai. Klaipėdoje rytais eismas gerokai suintensyvėjo, ypač Šilutės plente. Spūstys tikrai kelia susierzinimą – atrodo, kad išvažiuoji tuo pačiu metu kaip ir anksčiau, o kelionė užtrunka gerokai ilgiau. Tikriausiai dabar teks pratintis iš namų išvažiuoti dar anksčiau, jeigu norisi spūsčių bent šiek tiek išvengti.
Justinas
Už kokteilį – dešimt eurų
Kaip studentę mane nustebino kokteilių kainos miesto baruose. Už vieną kokteilį paprastame bare jau prašoma 9–11 eurų. Stiklinė nedidelė, o kaina – tikrai nemenka. Žmonių baruose netrūksta, ypač jaunimo, todėl panašu, kad tokios kainos kažkam yra priimtinos. Bet vis tiek susimąstau – kas darosi su tomis kainomis? Jeigu norisi ne vieno gėrimo ir dar ko nors užkąsti, kelių valandų pasisėdėjimas vienam žmogui gali kainuoti 50 eurų ar net daugiau.
Studentė Ema
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