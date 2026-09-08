Danės skvere paspirtukams – „stop“ ženklas

Netrukus Danės skvere bus pastatyti kelio ženklai, nurodantys, kad elektrinių paspirtukų ir kitų panašių judumo priemonių eismas čia draudžiamas.
Ši tvarka nebus taikoma žmonių su negalia vežimėliams.
Pažymėtina, kad pagrindinis sprendimo tikslas – apsaugoti pėsčiuosius, tėvus su vaikų vežimėliais ir mažuosius miesto gyventojus, kad Danės skvere būtų galima vaikščioti saugiai.
Rugpjūčio viduryje pareigūnai Danės skvere surengė specialų reidą. Jo metu užfiksuota nemažai pavojingo elgesio: paaugliai ir vaikai skriejo dideliu greičiu, manevravo tarp žmonių ir darė pavojingus triukus.
Policija nustatė penkis pažeidimus – keturi vaikai be pažymėjimo važinėjosi neapdraustais bei techniškai nepatikrintais elektriniais mopedais, o dar vienas jaunesnis nei 16 metų paauglys skriejo elektriniu paspirtuku, nors nebuvo išklausęs saugumo kursų.
Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėja Lina Žemaitytė pažymėjo, kad naują tvarką Danės skvere prižiūrės policijos pareigūnai.
Kol kas sprendimo dėl tokio pat draudimo kituose Klaipėdos parkuose ar skveruose nėra priimta, tačiau tai bus svarstoma.
„Šiuo metu sprendimų dėl tokio pat draudimo kituose Klaipėdos parkuose ar skveruose nėra priimta, tačiau galimybė panašias saugaus eismo priemones taikyti ir kitose miesto viešosiose erdvėse bus svarstoma. Pagrindinis tikslas – užtikrinti pėsčiųjų saugumą“, – teigė L. Žemaitytė.
(be temos)
(be temos)