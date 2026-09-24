Avarija Klaipėdos centre: susidūrė trys automobiliai, gatvėje pažiro nuolaužos

Apie eismo įvykį Liepų gatvėje klaipėdiečiai pranešė ir socialiniuose tinkluose. „Facebook“ grupėje „Klaipėdos Reidai II“ paviešintame vaizdo įraše matyti avarijos vietoje sustoję apgadinti automobiliai, o važiuojamojoje kelio dalyje – po smūgio pažirusios transporto priemonių detalės.
Kaip informavo Klaipėdos apskrities VPK, pranešimas apie eismo įvykį gautas 15.05 val.
Policijos turimais pirminiais duomenimis, Liepų gatvėje susidūrė trys automobiliai.
Pirminiais duomenimis, sužeistųjų nėra.
Eismo įvykis nutiko judrioje miesto gatvėje, todėl po avarijos eismas šioje vietoje buvo apsunkintas. Vaizdo įraše taip pat matyti įvykio vietoje esantis greitosios medicinos pagalbos automobilis.
Informacija apie eismo įvykio aplinkybes dar tikslinama.
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