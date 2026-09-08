 Klaipėdietei kilo klausimas dėl pirmumo

Klaipėdietei kilo klausimas dėl pirmumo

2026-09-08 14:05
Klaudija Audickaitė

Kas turi būti praleistas, kai automobilis suka į prekybos centro aikštelę, o tuo metu dviračių taku važiuoja dviratininkas? Su tokia situacija prie Turgaus stotelės susidūrusi klaipėdietė suabejojo, kam šioje vietoje priklauso pirmumas.

Taisyklės: pareigūnai patvirtino, kad sukdamas į šią aikštelę automobilis turi praleisti taku važiuojantį dviratininką.
Taisyklės: pareigūnai patvirtino, kad sukdamas į šią aikštelę automobilis turi praleisti taku važiuojantį dviratininką. / Dinaros Fritzsch nuotr.

Klaipėdietei važiuojant į prie vieną prie Turgaus stotelės esančią parduotuvę, iškilo netikėta situacija.

Moteris automobiliu suko į prekybos centro „Norfa“ aikštelę, tačiau tuo pat metu taku važiavo dviratininkas.

Pasak klaipėdietės, dviratininkas nesustojo ir, net nesidairydamas, pravažiavo pro automobilį.

„Sukant į parduotuvę automobiliu važiavo taku dviratininkas ir aš nesupratau – jis net nesustojo, nesidairydamas pralėkė pro mane važiuojančią. Aš pagalvojau, gal turėtų šioje vietoje būti pirmumas automobilio vairuotojui, sukančiam į tą aikštelę?“ – retoriškai klausė moteris.

Kelių policijos pareigūnai situaciją paaiškino – šiuo atveju automobilio vairuotojas privalo praleisti dviratininką.

Pažymėtina, kad sukant į prekybos centro aikštelę neužtenka įvertinti tik automobilių eismo. Vairuotojas taip pat turi įsitikinti, ar nekerta dviračių tako ir ar tuo metu juo nevažiuoja dviratininkas.

Šiame straipsnyje:
dviratininkas
automobilis
pirmumas
prekybos centro aikštelė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų