Klaipėdoje – eismo pokyčiai: viena gatvė uždaroma, kitoje ribojimai truks apie mėnesį

„Klaipėdoje tęsiantis infrastruktūros atnaujinimo darbams, vairuotojų laukia laikini eismo organizavimo pokyčiai Lypkių ir Artojo gatvėse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė.
Lypkių gatvė bus uždaryta
Rugsėjo 2–4 dienomis eismas Lypkių gatvėje bus visiškai uždarytas dėl vykdomų dujotiekio įrengimo darbų.
Savivaldybės teigimu, transporto priemonių srautas šiomis dienomis bus nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis.
Artojo gatvėje ribojimai truks ilgiau
Eismo pokyčių numatoma ir Artojo gatvėje. Šiuo metu rekonstruojamas Danės gatvės ruožas nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės bei Artojo gatvės atkarpa nuo Danės gatvės iki sankryžos su Liepų gatve.
Darbai apima visą sankryžos mazgą ir jo prieigas. Taip pat įrengiamas naujas dviračių takas nuo Danės iki Liepų gatvės.
Planuojama, kad vienoje gatvės pusėje darbai truks apie dvi savaites. Juos užbaigus, transporto priemonių eismas bus nukreiptas jau sutvarkyta juosta, o darbai persikels į kitą gatvės pusę.
Numatoma, kad eismo ribojimai Artojo gatvės atkarpoje nuo degalinės iki naujai įrengiamos Danės ir Artojo gatvių sankryžos iš viso truks apie mėnesį.
„Vairuotojų prašoma būti atidiems, vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuoti keliones“, – perspėjo Klaipėdos miesto savivaldybė.
Naujausi komentarai