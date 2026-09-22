Klaipėdoje susidūrė „Toyota“ ir BMW: policija ieško įvykio liudytojų

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, eismo įvykis užfiksuotas apie 13.50 val. ties Šilutės pl. 39A.
Pirminiais duomenimis, automobiliui „Toyota Picnic“ persirikiuojant iš antros eismo juostos į pirmąją, jį kliudė ir į jį atsitrenkė ta pačia eismo juosta važiavęs BMW.
Mačiusius susidūrimą arba tuo metu važiavusius pro įvykio vietą automobiliu su vaizdo registratoriumi policija prašo susisiekti telefonu +370 700 61154 arba el. paštu [email protected].
Pareigūnai dėkoja už bendradarbiavimą.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai