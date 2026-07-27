Klaipėdos policijos savaitės „laimikis“ – 13 neblaivių vairuotojų ir šimtai KET pažeidimų

Liepos 25 d. apie 8.26 val. Klaipėdoje, Liepų gatvėje, sustabdytam 1970 m. gimusiam automobilio „VW Polo“ vairuotojui nustatytas 0,48 prom. neblaivumas. Apie 8.50 val. toje pačioje gatvėje sustabdytai 1974 m. gimusiai automobilio „Toyota“ vairuotojai nustatytas 0,57 prom. neblaivumas.
Tą pačią dieną apie 9.35 val. Klaipėdoje, Liepų gatvėje, 1980 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 1,00 prom. neblaivumas, apie 11.00 val. Palangoje, Šventosios gatvės ir Miško tako sankryžoje, 1969 m. gimusiam automobilio „Lexus“ vairuotojui – 0,60 prom., apie 14.01 val. Klaipėdoje, Girulių plente, 1983 m. gimusiam automobilio „Chevrolet“ vairuotojui – 0,99 prom., o apie 15.02 val. Klaipėdoje, Pilies gatvės ir Sausio 15-osios gatvės sankryžoje, 1984 m. gimusiam automobilio „Lexus“ vairuotojui – 0,43 prom. neblaivumas.
Liepos 26 d. apie 9.41 val. Klaipėdoje, Tilžės gatvėje, sustabdytam 1978 m. gimusiam sunkiasvorės transporto priemonės „Scania“ vairuotojui nustatytas 0,24 prom. neblaivumas. Apie 10.52 val. Klaipėdoje, Liepų gatvėje, 1975 m. gimusiam automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui nustatytas 0,46 prom. neblaivumas.
Tą pačią dieną apie 11.11 val. Palangoje, Jonpaparčio gatvės ir Pašventupio kelio sankryžoje, 1968 m. gimusiam BMW vairuotojui nustatytas 0,91 prom. neblaivumas, apie 11.24 val. Klaipėdoje, Šiaurės prospekto ir Liepų gatvės sankryžoje, 1965 m. gimusiam automobilio „Peugeot“ vairuotojui – 0,59 prom., apie 13.42 val. Klaipėdoje, Girulių plente, 2006 m. gimusiam pradedančiajam „Toyota Yaris“ vairuotojui – 0,06 prom., apie 14.07 val. Girulių plento ir Vienybės gatvės sankryžoje sustabdytai 2004 m. gimusiai, teisės vairuoti neturinčiai automobilio „Seat Leon“ vairuotojai – 1,34 prom., o apie 15.56 val. Klaipėdoje, Kretingos gatvėje, 1991 m. gimusiam automobilio „Range Rover“ vairuotojui – 1,96 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir penki alkoholio padauginę dviratininkai bei elektrinių paspirtukų vairuotojai.
Liepos 20 d. apie 15.06 val. Klaipėdos rajone, Veiviržėnuose, 1979 m. gimusiam elektriniu paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 2,16 prom. neblaivumas.
Liepos 21 d. apie 14.31 val. Klaipėdoje, Verpėjų gatvėje, sustabdytam 1976 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,43 prom. neblaivumas.
Liepos 23 d. apie 19.00 val. Klaipėdos rajone, krašto kelyje Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai, sustabdytam 1962 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,85 prom. neblaivumas, o apie 23.11 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, 1967 m. gimusiam dviratininkui – 2,11 prom.
Liepos 25 d. apie 13.13 val. Palangoje, Mokyklos gatvėje, 1975 m. gimusiam elektriniu paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 0,48 prom. neblaivumas.
Per savaitę taip pat nustatyta, kad trys pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti. Dar 71 vairuotojas neteisėtai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 22 vairuotojai ir du keleiviai nesegėjo saugos diržų, 20 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų, penki nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų, trys lenkė ten, kur tai draudžiama, dar dviejų transporto priemonių skleidžiamas triukšmas viršijo leistiną normą, o 15 elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų važiavo nedėvėdami jiems privalomų šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 252, o kitomis priemonėmis – dar 35 leistino greičio viršijimo atvejai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)