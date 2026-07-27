Paaiškėjo daugiau detalių apie mirtiną avariją kelyje Kaunas–Klaipėda

Anot jo, eismo nelaimė įvyko apie 19.43 val. kelio Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 121-ame kilometre.
Pirminiais duomenimis, 1997 metais gimusio vyro vairuojamas „Citroen C5“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su mopedu „KTM“, vairuojamu 1991 m. gimusio vyro. Pastarasis dėl avarijoje patirtų sužalojimų neišgyveno.
Tuo metu avariją sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas – 1,91 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)