 Paaiškėjo daugiau detalių apie mirtiną avariją kelyje Kaunas–Klaipėda

Paaiškėjo daugiau detalių apie mirtiną avariją kelyje Kaunas–Klaipėda

2026-07-27 09:24
Karolina Konopackienė (ELTA)

Sekmadienį kelyje Kaunas–Klaipėda neblaivaus vyro vairuojamas automobilis „Citroen C5“ susidūrė su mopedu „KTM“. Per eismo įvykį žuvo mopedo vairuotojas, pranešė Policijos departamentas.

Policija
Policija / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

Anot jo, eismo nelaimė įvyko apie 19.43 val. kelio Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 121-ame kilometre.

Pirminiais duomenimis, 1997 metais gimusio vyro vairuojamas „Citroen C5“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su mopedu „KTM“, vairuojamu 1991 m. gimusio vyro. Pastarasis dėl avarijoje patirtų sužalojimų neišgyveno.

Tuo metu avariją sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas – 1,91 prom.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
eismo įvykis
magistralė
mopedas
automobilis
susidūrimas
kaunas-klaipėda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
GGG
Važiavau tuo keliu šeštadieni, tai teko prasipūsti...gaila kad sekmadienį, netikrino gal būtū givybę išgelbėje
3
0
Lauris
Kada pasibaiks geros dienos pijoku keliuose
7
0
Romas
Taip išeina, kad Verygos draudimai neveikia , jeigu tiek daug girtų už vairo sėda ?
14
0
Visi komentarai (6)

Daugiau naujienų