Pareigūnai tikrino vairuotojus Klaipėdos apskrityje: pažeidimų – šimtai

Rugsėjo 14-osios rytą Klaipėdoje, Panevėžio ir Dailidžių gatvių sankryžoje, sustabdytai „Mazda“ vairuotojai (gim. 1983 m.) nustatytas 0,42 promilės neblaivumas. Kitą dieną Stragnų II kaime, Klaipėdos rajone, patikrintam „VW Sharan“ vairuotojui (gim. 1992 m.) nustatyta 1,10 promilės.
Rugsėjo 17-osios vakarą Bangų ir Kooperacijos gatvių sankryžoje Klaipėdoje sustabdytai „Fiat“ vairuotojai (gim. 1973 m.) nustatytas 0,68 promilės neblaivumas.
Rugsėjo 18 dieną pareigūnams įkliuvo keturi vairuotojai. Klaipėdoje, Minijos ir Nendrių gatvių sankryžoje, patikrintam sunkiasvorės transporto priemonės „Mercedes-Benz“ vairuotojui (gim. 1976 m.) nustatyta 0,40 promilės, o MAN vairuotojui (gim. 1975 m.) – 0,34 promilės. Minijos gatvėje sustabdytam „Škoda“ vairuotojui (gim. 1995 m.) nustatyta 0,63 promilės. Didžiausias neblaivumas tą dieną nustatytas Derceklių kaime, Klaipėdos rajone, sustabdytam „Nissan Primera“ vairuotojui (gim. 1986 m.) – 3,33 promilės.
Rugsėjo 19 dieną Klaipėdoje, Jaunystės gatvėje, „Volkswagen“ vairuotojui (gim. 1971 m.) nustatytas 0,45 promilės neblaivumas. Rugsėjo 20-osios vakarą Herkaus Manto gatvėje sustabdytam „Audi“ vairuotojui (gim. 1972 m.) nustatyta 0,47 promilės, o vėliau Šilutės plente patikrintai „VW Golf“ vairuotojai (gim. 2000 m.) – 1,09 promilės.
Pareigūnai taip pat patikrino keturis neblaivius dviračiais ir elektriniu paspirtuku važiavusius asmenis. Rugsėjo 15 dieną Padvarių kaime, Kretingos rajone, paspirtuko vairuotojui (gim. 2001 m.) nustatytas 1,42 promilės neblaivumas. Rugsėjo 16 dieną Dituvos ir Derceklių kaimuose sustabdytiems dviratininkams nustatyta atitinkamai 1,33 ir 2,14 promilės. Rugsėjo 19 dieną Dituvos kaime patikrintam dviratininkui nustatytas 2,38 promilės neblaivumas.
Per savaitę dar 11 automobilių vairuotojų įkliuvo vairavę neturėdami tam teisės, 29 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, o 44 nepraleido pėsčiųjų. Saugos diržų nesegėjo 34 vairuotojai ir 8 keleiviai. Taip pat nustatyta 15 atvejų, kai automobiliuose vežti vaikai buvo neprisegti arba prisegti netinkamai. Saugos šalmų nedėvėjo 17 elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis važiavusių asmenų.
Mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 375 leistino greičio viršijimo atvejai, kitomis priemonėmis – dar 17.
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