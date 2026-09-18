Tauralaukyje asfaltuos žvyrkelį

„Žmonėms nereikia aiškinti, kuo skiriasi žvyrkelis nuo asfaltuotos gatvės. Deja, dar yra vietų, kur gyventojams kasdien į darbus, mokyklas ar darželius tenka važiuoti žvyrkeliais. Todėl Tauralaukyje tvarkomas kelias yra svarbus ne tik dėl naujos asfalto dangos – juo važiuoja viešasis transportas, juo į mokyklas ir darželius keliauja vaikai. Kartu sprendžiame ir lietaus vandens surinkimo, apšvietimo bei pėsčiųjų saugumo klausimus. Norime, kad žmonės pajustų labai paprastą pokytį – mažiau dulkių, daugiau patogumo, saugesnį susisiekimą ir tvarkingesnę aplinką. Darbai vyksta skirtingose miesto vietose, o ten, kur jų dar reikia, dėliojame tolesnius tvarkymo planus“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Rekonstruojamame ruože bus ne tik paklota nauja asfalto danga.
Bus įrengti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, gatvės apšvietimas.
Pėsčiųjų ir vairuotojų saugumui numatytos iškiliosios sankryžos, o takai bus pritaikyti žmonių su negalia poreikiams.
Darbus planuojama atlikti per 10 mėnesių.
Mieste tvarkoma ir daugiau nusidėvėjusių ir žvyro dangą turinčių gatvių.
Šiemet jau baigtos tvarkyti Lendrūnų, Blušų, Tauro 17-oji ir Kurėnų gatvės.
Šiais metais taip pat planuojama užbaigti Baltijos 8-osios, Baltijos 9-osios ir Baltijos 10-osios gatvių darbus.
Pradėtas pirkimas pravažiuojamojo kelio tarp Akmenų g. ir Tauro 12-osios g., ruožo nuo Akmenų g. 10 iki Tauralaukio g., tvarkymo darbams – juos planuojama pradėti kitąmet.
Karlskronos gatvės ruožo nuo Smiltelės iki Irklų gatvės darbų užbaigimas nukeltas į 2027 metus.
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