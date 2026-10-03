 Žinia vairuotojams – uždarys Lypkių gatvę

Žinia vairuotojams – uždarys Lypkių gatvę

2026-10-03 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos savivaldybė perspėjo klaipėdiečius: beveik iki spalio pabaigos bus remontuojama Lypkių gatvė.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Apylankos: kol vyks darbai Lypkių gatvėje, eismo srautai bus nukreipiami aplinkinėmis gatvėmis.
Apylankos: kol vyks darbai Lypkių gatvėje, eismo srautai bus nukreipiami aplinkinėmis gatvėmis. / A. Aleksėjūnaitės nuotr.

Informuojama, kad Lypkių gatvėje eismas bus uždarytas spalio 5–28 d.

Uždarius gatvę, bus demontuojamas esamas dujotiekio tinklas, surenkama ir įrengiama nauja dviejų metrų skersmens vandens pralaida.

Taip pat įrengiama visa gatvės konstrukcija ir paklojama gatvės važiuojamosios dalies danga.

Šiuo laikotarpiu transporto priemonių srautas bus nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis.

Darbų laikotarpiu vairuotojų prašoma vadovautis laikinaisiais kelio ženklais, atkreipti dėmesį į pasikeitusią eismo organizavimo tvarką ir iš anksto planuoti keliones.

Šiame straipsnyje:
Lypkių gatvė
Klaipėda
gatvės remontas
Eismo ribojimai
apylanka
Švepelių gatvė
Pramonės gatvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų