Klaipėdiečiai sunerimę – rajone liepsnoja konteineriai

Medinės paletės dabar žymi vietą, kur dar praėjusią savaitę stovėjo pusiau požeminis mišrių komunalinių atliekų konteineris. Jis supleškėjo naktį.
„Dukra matė. Sakė, kad ketvirtą valandą čia buvo didžiulis gaisras. Naktį“, – pasakojo gyventoja.
Tą pačią dieną bandyta padegti ir kitą netoliese esantį antžeminį konteinerį.
„Gavome pranešimą iš atliekų surinkėjo, kad kitu adresu yra apsilydę konteinerio kraštai. Šį savaitgalį tas konteineris, kurį buvo pradėję deginti, sudegė visiškai“, – pasakojo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Tomas Danisevičius.
Antras gaisras toje pačioje vietoje sunaikino net tris mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
„Kad nors vieną pagautų – žinotum, su kuo turi reikalą. Baisu. Taip buvo ramu, gražiai viskas sutvarkyta“, – kalbėjo gyventoja.
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„Pacanai kokie? Ar galėtų taip daryti suaugęs žmogus? Irgi ne. Čia nesveiko mąstymo“, – svarstė vyras.
„Atsimenate, ir pajūryje tualetus sugriovė. Nežinau, ką čia reikėtų daryti. Kameros gal padėtų. Kainuoja, bet vis tiek šiokia tokia apsauga“, – sakė moteris.
Kadangi visi konteineriai sudeginti tame pačiame rajone, atliekų tvarkytojai spėja, kad jie buvo padegti. Neatmetama, kad padegimus galėjo įvykdyti tie patys asmenys.
„Yra poveikis iš išorės – kažkas atneša ugnį į konteinerius. Ar tai paaugliai, ar piktavaliai, tikiuosi, nustatys policija. Neramina, kad tai kartojasi. Per savaitę turime jau trečią atvejį, nes vienu atveju konteineris neužsidegė taip, kaip, panašu, buvo planuota“, – teigė T. Danisevičius.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras skaičiuoja, kad padaryta žala siekia apie 30 tūkst. eurų.
Gyventojai liudija, kad jų rajone dega ne tik konteineriai. Liepsnoja ir biotualetai.
„Čia buvo du tualetai pastatyti po tuo medžiu. Mano draugė gyvena ketvirtame aukšte ir iš virtuvės lango stebi. Vieną sudegino, praėjo kokios dvi savaitės – antrą supleškino. Žiūrėkite, net medis visas juodas. Na, kame reikalas?“ – stebėjosi gyventoja.
„Anoje pusėje degė, čia nespėja degti. Bijau pameluoti, kada degė – prieš dvi savaites. O šito nemačiau, tik pamačiau, kai šiukšles nešiau – žiūriu, sudegintas. Čia maniakas kažkoks“, – kalbėjo kita moteris.
Kai kurie gyventojai įtaria, kad rajone gali siautėti paauglių grupė.
„Na ką – juk eina gaujos parazitų. Atsiprašau, kitaip aš jų nevadinu“, – piktinosi gyventoja.
„Keletą, jeigu matyčiau, atpažinčiau. Pamačiau, kai jie spardo, daužo tualetą, išėjau su telefonu rankoje. Kažkiek spėjau pafilmuoti, bet naktį nelabai matėsi. Yra čia tokie vaikinukai, gal kokių dvylikos metų. Jauni, tiesiog vaikai“, – pasakojo moteris.
Atliekų tvarkytojai tikisi ir klaipėdiečių pagalbos. Jeigu kas nors matė ar įamžino galimus padegėjus, prašoma medžiagą perduoti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui arba policijai, kuri pradėjo tyrimą dėl turto sunaikinimo.
(be temos)