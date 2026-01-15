Atidaroma Jolantos Mikulskytės paroda „Už paviršiaus“

Parodos pavadinimas taip pat nurodo į globalius pakitimus, karo situaciją, bet svarbiausi dalykai čia lieka už (vandens) paviršiaus. Pasak autorės, atrodo, jog šiomis dienomis nebeliko drungnos būsenos, tik šalta arba karšta, juoda arba balta.
Povandeniniai vaizdiniai, vaizdų žemėlapiavimas, o gal ir būsenų geografija buvo kolekcionuoti visą pandeminį laikotarpį kaip metodas išlikti, o dabar – pasislėpti, ir vėlgi – išlikti. Litografija yra neatskiriama šio meninio tyrimo dalis. Ji įkūnija lėtą procesą, perteikia meditacijos būseną, dėliojant tokio keisto ir neužtikrinto mūsų laikmečio nuotrupas.
Litografija, kaip piešinio metodas, tam tinka: porėtas kalkakmenis – organiška gamtos medija, priimanti riebalinį piešinį ir, žinoma, vanduo – be vandens litografija nevyksta. Litografija – lėtas procesas, konceptualiai tinkama raiška šiam laikui, akimirkos sustabdymui, išlikimui, meditacijai.
Parodoje pristatoma ir naujai vis dar tebekuriama estampų serija „Only You can thing for Yourself“ (2025 –2026).
J. Mikulskytė (g. 1979) – dailininkė grafikė. 2006 m. baigė grafiką Vilniaus dailės akademijoje (1997–2006). Surengė solo parodų Lietuvoje. Nuo 2006 m. dalyvauja kūrybinėse stažuotėse, edukacinėse programose ir parodose Lietuvoje bei užsienyje.
Nuo 2007 m. yra Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros dėstytoja, nuo 2025 m. – profesorė. Kuria estampo srityje, pastaruosius kelerius metus kūryboje išskirtinai naudoja litografijos techniką, užsiima jos populiarinimu vesdama kūrybines dirbtuves.
Kviečiame į parodos atidaryma sausio 16 d., penktadienį, 17.30 val. KKKC Parodų rūmuose.
Litografija (lito- + gr. graphō – rašau) – plokščiaspaudės grafikos technika. Jos pagrindas yra litografinis akmuo (klintis/limestone). Spausdinami elementai piešiami akmens paviršiuje riebiu pieštuku, kreidelėmis, litografiniu tušu, tuomet ėsdinama gum arabic‘u bei skirtingo stiprumo gum‘o ir rūgšties mišiniu. Dabartinė litografija jungia skirtingas medijas, platesnes raiškas: sausa litografija (algraphy), ofsetinė litografija, fotolitografija, įvairūs deriniai: poliesterinė litografija + akmuo, aliuminio plokštės litografija ir t.t. Itin plati raiška: piešinys, tušo paliejimai, spalvingumas, fotografija, montažai, skirtingas grūdėtumus ir t.t.
Organizatorius: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.
Partneris: Vilniaus dailės akademija.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Atidarymo dieną parodos lankymas nemokamas, vėliau – mokamas. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt.
