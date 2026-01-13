Atidaroma Ernesto Žvaigždino paroda „Septynių spalvų žvaigždynas“

Parodoje „Septynių spalvų žvaigždynas“, kaip mums yra įprasta ir artima, dailininkas lieka ištikimas nusistovėjusiam kūrybos stiliui: pastoziniam potėpiui, tiksliai linijai, įvairuojančiai spalvų paletei ir tematikai.
E. Žvaigždinas mėgsta žongliruoti formatais: jo paveikslai gali būti visai mažyčiai, tarsi vizualūs imanentinio dienoraščio eskizai, arba labai dideli, skirti dominuoti erdvėje.
Formatų ir kolorito kaitą parodoje „Septynių spalvų žvaigždynas“ gražiai iliustruoja E. Žvaigždino parengta staigmena: instaliacija iš septynių dešimčių abstrakčių spalvinių miniatiūrų, sudėliotų iš jo paveikslų spalvų žvaigždyno.
Klasikinę vaivorykštę sudaro septynios spalvos: raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, indigo ir violetinė. Spektre jos išsidėsto nuo violetinės iki raudonos. Visai kaip Ernesto instaliacijoje – įvairiausi spalvų kodai įrašyti mažose tapybinėse miniatiūrose, kurias, parodai pasibaigus, menininkas ketina padovanoti draugams ir bičiuliams. Kiekvienam po vieną, linkėdamas geros kloties Naujuosiuose.
Tapytojas gimė 1956 m. kovo 13 d. Klaipėdoje, čia augo ir gyvena iki šiol. Mokėsi K. Donelaičio vid. mokykloje, studijavo Klaipėdos universitete religijos mokslus ir įgijo mokytojo kvalifikaciją. Kaip pats teigia, menas ir tapyba tapo jo gyvenimo būdu. Savo darbus eksponuoja nuo 1991 m. Lietuvoje ir užsienyje.
Kviečiame į parodos atidarymą, kuris vyks sausio 16 d. 17.30 val. KKKC Parodų rūmuose.
Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Klaipėdos galerijos strateginio kultūros ir meno kūrėjų organizacijų veiklos projekto dalis.
Parodos rengėjas ir projekto partneris – Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.
Kuratorė – Birutė Skaisgirienė.
Koordinatorė – Laima Andriekienė.
Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Atidarymo dieną parodos lankymas nemokamas, vėliau – mokamas. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt.
