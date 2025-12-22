Palangos bibliotekoje – kalėdiniai atvirukai iš profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijos

Parodoje atsispindi to meto švenčių dvasia: aštuoniolika atvirukų siųsti iš ar į Lietuvos vietoves, dvylika – iš užsienio, daugiausia Vokietijos ir Prancūzijos. Nors dauguma jų turi lietuviškus sveikinimus, tyrimai rodo, kad jie spausdinti ne Lietuvoje.
Kalėdinių atvirukų paroda bibliotekos skaitykloje eksponuojama gruodžio 15–sausio 6 d.
Dar viena paroda bibliotekos lankytojų laukia nuo sausio 2 dienos.
Beveik visą sausio mėnesį Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje bus eksponuojama skiautinių paroda „Mėlyna“.
Neoficialus skiautinių klubas „Viskas marga“ subūrė dešimt moterų, kurios kuria, dalijasi idėjomis ir patirtimi bei puoselėja rankų darbo tradicijų tęstinumą šiuolaikiniame kontekste.
Vyraujanti mėlyna spalva tapo parodos jungiančiu motyvu, simbolizuojančiu ramybę, gilumą ir Palangos pajūrio dvasią.
Parodoje pristatomi darbai, sukurti iš daugybės mažų audinio gabalėlių, sujungtų į vieną visumą: antklodės ir lovatiesės, pagalvėlės ir užklotai, sienų dekoracijos (pano).
Taip pat išvysite erdvinio skiautinių meno pavyzdžių – „reketukus“, dar vadinamus „žvaigždėmis“, „ežiukais“, „kerepėžais“ ar „kerėplomis“.
Visas šias technikas jungia lėtasis rankų darbas, pagarba medžiagai ir tradicijai. Tai ne tik siuvimo būdas, bet ir moterų patirties, bendrystės bei kūrybinio dialogo forma, gyvuojanti ir šiandien – šiuolaikiniuose skiautinių darbuose.
Skiautinių klubo „Viskas marga“ paroda „Mėlyna“ atvira visiems, besidomintiems tekstilės menu, tradiciniais amatais ir gyvąja kultūra.
Naujausi komentarai