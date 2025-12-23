Palangos orkestro dovana miestui – nemokamas koncertas

Per daugiau nei du dešimtmečius gyvuojančią tradiciją Palangos orkestras jau aplankė dešimtį Lietuvos bažnyčių – nuo Tauragės iki Nidos, nuo Šventosios iki Vilniaus. Pirmoji „Kalėdinės muzikos valanda“ įvyko būtent Palangoje ir čia kasmet sugrįžta.
Šiemet koncerto programa, kurią sudarė ir diriguos Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas Egidijus Miknius, sujungs nostalgišką šventinę klasiką ir džiazo energiją – klausytojai išgirs ir „A Christmas Festival“, ir „White Christmas“, ir žaismingą „New Orleans Nutcracker Suite“.
Gruodžio 13 d. su šiuo koncertu Palangos orkestras jau aplankė Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, kur gausiai ir šiltai sutinkamas jau trečius metus iš eilės.
Nemokamas koncertas „Kalėdinės muzikos valanda“ vyks gruodžio 26 dieną, 13 valandą. Pasimėgauti šventine nuotaika ir įkvepiančia muzika kviečiami visi.
