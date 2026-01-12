Klaipėdos universiteto Vitražinėje menėje – išskirtinis choro „Aukuras“ nemokamas koncertas

Koncerte pasirodys Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento Tomo Ambrozaičio. Taip pat dalyvaus chormeisterė Dovilė Kirdaitė ir koncertmeisterė Aušra Valentienė. Vakaro programoje skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių choriniai kūriniai.
„Aukuras“ – profesionalus chorinis kolektyvas, vienas ryškiausių Vakarų Lietuvoje. Choras įkurtas 1993 m. dirigentų Alfonso Vildžiūno ir Vladimiro Konstantinovo iniciatyva, o 1996–2022 m. jam vadovavo A. Vildžiūnas. Nuo 2022 m. rudens kolektyvui vadovauja Tomas Ambrozaitis. Daugiau nei tris dešimtmečius gyvuojantis choras pasižymi plačiu repertuaru – nuo klasikinės chorinės muzikos iki šiuolaikinių, techniškai sudėtingų kūrinių, džiazo ir populiariosios muzikos programų.
Choras profesionalų vertinamas už sodrų skambesį, gerą intonaciją ir kūrybiškas interpretacijas. „Aukuras“ yra aktyvus Klaipėdos muzikinio gyvenimo dalyvis. Per visą savo veiklos gyvavimą nuolat bendradarbiaujantis su pripažintais menininkais ir jaunais kūrėjais. Choras – keturiolikos tarptautinių konkursų laureatas, koncertavęs ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos šalių, JAV, Kanadoje, Meksikoje, Izraelyje bei Tailande.
Atsinaujinusi Vitražinė menė atveria naujas galimybes profesionaliai muzikai – Klaipėdos universiteto bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi galėdama šioje erdvėje rengti aukštos meninės kokybės kultūros renginius ir kviesti klausytojus į gyvus susitikimus su profesionalia muzika.
Įėjimas laisvas.
Koncertas vyks sausio 19 d., pirmadienį, 19.00 val., Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje.
