Uostamiestyje – šūsnis renginių: laukia paskaita, koncertas, bagažinių turgus ir kitos pramogos

Šeštadienį nuo 10 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje vyks tradicinis Miesto bagažinių turgus. Šis turgus suteikia galimybę nebrangiai parduoti, o norintiesiems – įsigyti įvairių daiktų – drabužių, žaislų, baldų, dekoracijų ar kitų norimų prekių.
Sekmadienį 12 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks paskaita „Liuteronų bažnyčios tradicijos. Žymiausios Prūsijos giesmės“. Paskaitos pranešėjai – Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Reincholdas Moras ir kultūros istorikė Jovita Saulėnienė. Renginys skiriamas Simono Dacho 420-osios gimimo metinėms paminėti.
Taip pat sekmadienį 19 val. Žvejų rūmuose vyks chorinės muzikos koncertas, kuriame dalyvaus dešimt Latvijos ir Lietuvos chorų.
Koncertas skirtas Baltų vienybės dienai. Anot organizatorių, tai Lietuvos ir Latvijos atmintina data minint 1236 m. rugsėjo 22 d. įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir sunaikino į popiežiaus Grigaliaus IX paskelbtą kryžiaus žygį išvykusį Kalavijuočių ordiną.
2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo 22-ąją paskelbė Baltų vienybės diena.
Pirmadienį Žvejų rūmų pirmo aukšto fojė bus atidaroma Tomo Kregždės skaitmeninio meno paroda „(De)konstruota tapatybė“. Ši paroda – tai autoriaus bandymas pasikalbėti kita kalba – tylos, spalvų, faktūrų.
Taip pat pirmadienį 18.45 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) vyks Birutės Skaisgirienės knygos „Klaipėdos monumentalioji dailė: freskos ir vitražai. Detektyvai bei istorijos“ pristatymas. Pirmojoje knygos dalyje išsamiai pristatyti ir šios bažnyčios vitražai bei freskos, apie kuriuos pasakoja patys autoriai. Renginyje skambės vargonininkės Gražinos Ribokaitės atliekami sakralinės muzikos kūriniai.
