Nemokamas vokalinis koncertas Palangoje subūrė muzikos entuziastus

2026-01-10 18:26
Klaudija Audickaitė

Palangoje įvykęs nemokamas koncertas „Ne paskutinis žodis“ subūrė vietos gyventojus pasiklausyti gyvai atliekamos vokalinės muzikos.

Koncertą žmonėms dovanojo moterų vokalinis ansamblis „Kvinta“ (vadovė Jolanta Giedraitienė).

Į koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje susirinkę miestiečiai, turėjo progą trumpam sustoti kasdienybės šurmulyje ir pasinerti į a cappella atliekamų kūrinių skambesį.

Renginyje skambėjo penkių balsų a cappella atliekami kūriniai.

Skambėjo tokie kūriniai kaip „Polonezas“, „Vilčių vaivorykštė“, temperamentingoji „Habanera“ bei kiti kūriniai, pasakojantys apie meilę ir gyvenimo džiaugsmą.

Į nemokamą koncertą susirinkę palangiškiai neskubėjo skirstytis – muzika tapo puikia proga pabūti kartu.

Vokalinis ansamblis „Kvinta“ – dar jaunas, bet jau plačiai žinomas ir įvertintas kolektyvas iš Joniškėlio. Per aštuonerius gyvavimo metus „Kvinta“ pelnė ne vieną apdovanojimą ir aktyviai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. 

