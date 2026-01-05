„Rammstein“ pasirodymas virto chaosu: koncerto metu – „dovanėlė“ rusui į veidą

Kaip skelbia Rusijos „Telegram“ kanalai, gruodžio 31 dieną Puketas saloje vykusiame koncerte didžiąją dalį publikos sudarė rusų turistai. Vis dėlto vienam iš jų šis vakaras, panašu, įsiminė ne dėl muzikos.
Pasak liudininkų, būgnininkas Joe Letz pasirodymo metu sviedė tortą tiesiai vienam žiūrovui į veidą. Nukentėjęs žiūrovas teigė, kad muzikantas tai padarė itin stipriai, o toks „pokštas“ visiškai sugadino šventinę nuotaiką.
Tačiau viskas tuo neapsiribojo.
Pats Tillas Lindemannas netrukus į sceną atitempė didžiulį indą su žuvimi ir ėmė ją mėtyti į minią. Nors atlikėjas garsėja provokuojančiais ir ribas peržengiančiais pasirodymais, dalis rusų turistų, sprendžiant iš reakcijų, tokio performanso neįvertino.
Primename, kad po Rusijos pradėto plataus masto karo Ukrainoje grupė „Rammstein“ viešai išreiškė palaikymą Ukrainos žmonėms. 2022 metų kovą muzikantai paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame pasmerkė agresiją, išreiškė užuojautą karo aukoms ir pabrėžė, jog turi draugų, kolegų ir gerbėjų tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje.
Vėlesnių koncertų Europoje metu grupės nariai ne kartą demonstravo solidarumą su Ukraina – nuo simbolinių gestų iki Ukrainos vėliavos išskleidimo scenoje.
